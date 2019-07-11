吉野家趁機抽水諷港警「撕紙狗」急刪文　港媒：討好暴徒自毀商譽

▲藍儂牆。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

「反送中」風波熱潮未滅，引發許多連鎖效應。港鐵大埔墟站附近行人隧道內的「藍儂牆」上，近日出現許多張「警員樣貌、名字、住處」等個資，警方隨後派人前往撕掉紙張。然而，香港吉野家藉此在臉書上趁機「抽水」（佔便宜），發出疑似辱罵警察的「不准叫我獅子狗」等語句，以此暗示撕「Memo紙」的警察為「狗」。不過，事件發酵後，不到一天他們隨即刪文。

據香港《文匯報》11日報導，港鐵大埔墟站附近行人隧道內的「藍儂牆」上，近日出現針對香港警察的傳單紙張，內容包括「樣貌、住處」等個人資料。然而警方隨後派人前往撕掉涉嫌違法的紙張，卻被反對派大做文章，聲稱警方「全副裝備」、「大陣仗」去撕「Memo紙」。

▲香港吉野家臉書發文。（圖／翻攝微博／環球網）

香港吉野家更趁機「抽水」，為自己的產品做宣傳，在臉書上發文稱，「想吃獅子狗，不隻大埔有。東西可以亂吃，名不可以亂叫！」不僅如此，他們還以「沒有身分證」去附和網路上所謂「警察必須出示委任證」的荒謬言論。

針對吉野家等一些商家討好示威者的現象，《文匯報》11日引述香港商界人士指出，「這些企業利用抽起廣告宣傳以脅迫傳媒的做法，非常不理智，也不可取；他們偏幫激進勢力的做法，也是等同向暴力屈服和投降，最終是自毀商譽和聲譽。」

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▼吉野家。（圖／CFP）

香港工商總會主席王庭聰批評，這些企業將在港的營商活動變得政治化，屬不正常的做法，「在面對政治事件上，企業受壓或偏幫激進分子，等同向暴力屈服和投降，對社會已造成很壞的影響。」

此外，香港中華總商會副會長李應生也指出，新聞自由一直以來是香港核心價值之一，無論建制派、反對派均一致認同，並無異議，對於無綫電視播出採訪事實片段，竟然成為眾矢之的，被某些商戶撤廣告「抵制」，實在令人費解。

▲反送中七七遊行。（圖／路透）