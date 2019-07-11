罷韓煎餅復活！　「1日限定、價格自訂」百份賣完為止

▲罷韓煎餅店傳出被房東要求搬走。（圖／東森新聞）

記者李唯甄／高雄報導

高雄鹽埕區「罷韓」煎餅店，因日前槓上韓粉、新聞持續延燒，業者坦言自己被罵到精神耗弱就醫，房東也不願再將店面租給他、「要他搬走」；鳳山有間咖啡廳見狀，決定在12日下午把店面騎樓借給煎餅店擺攤，咖啡廳老闆霸氣喊出「價格不論族群不論身分，都是1到100元隨你付」，用行動支持美食。

「罷韓」煎餅店原本只賣六日，如今傳出可能得面臨搬家，讓不少挺店家的民眾心疼，鳳山一間咖啡店PO文表示，將在12日下午3點到5點，把騎樓借給煎餅店擺攤，限量100份，「1到100元，您認為價值多少錢就給多少錢」，咖啡店業者不忘幽默提到「我們這次不收連署書、拜託不要吿我，我真的會怕」。

▲咖啡廳業者用行動力挺煎餅美食。（圖／翻攝自咖啡廳業者臉書）

這間咖啡店業者自稱「蟹老闆」，他表示，早在2014年就曾讓剛創業的煎餅店來擺攤，自己也一直支持年輕人創業；他在臉書PO文表示「不論您是什麼粉，我們用美食說話，不說政治單純吃美食」，「用食物挑起對立、不如用食物來撫慰人心」。

這次100份煎餅「價錢1到100元隨客人付」，蟹老闆霸氣表示「不足的部分我全額補足」，他除了強調「因為煎餅好吃、不是因為政治立場相挺」，也不忘幽默補上附註「請勿配戴或穿著國旗裝來吃，這樣沒有優惠」。

▲咖啡廳業者「蟹老闆」也曾送「溜之大吉」上衣給煎餅店業者。（圖／翻攝自咖啡廳業者臉書）