高鐵南延案新設高雄車站、小港機場　韓國瑜：發財路先通

記者洪正達／高雄報導

針對高鐵向南延伸屏東，預計將增設高雄火車站以及小港機場兩站等議題，高雄市長韓國瑜聽聞後表示樂觀其成，相信對高屏地區的發展都有正面幫助，也希望交通部審查此案時要審慎評估，如果未來結合高捷形成路網，對高雄的未來也會一片光明，這也有「發財路先通」的意義

▲高鐵南延案新增高雄車站及小港機場，韓國瑜表示樂觀其成。（圖／記者謝盛帆攝）



市府交通局則指出，目前本案正在進行可行性評估，除原有的經過左營及燕巢倆的方案外，另新增高雄火車案以及小港機場倆的方案，除了對高雄的發展大有幫助外，也如同台北市有台北車站、南港站及板橋站。

不過，交通局也進一步表示，南延路線尚須考慮到新設車站的交通接駁、路線得訂定以及必須克服的土地取得、工程等技術問停，陳請中央必須審慎考量各項措施。

▲韓國瑜表示，南延方案新增的車站是「發財路先通」。（圖／記者洪正達攝）

以客層使用為例，像小港機場幾乎以國際旅客為主，高雄車站則以國內旅客為主，乘用的族群大不相同，交通局也進一步表示，交通部研擬的計畫是將高鐵路線進入市中心，市府持樂段態度，不過由於本案仍在評估中，除了前述提到的場站周邊問題外，其他還有都市計畫變更、可行性綜合評估、環評及高鐵合約及後續的施工計畫等，敬請交通部隨時與高市府隨時討論，市府也會以開放的態度了解市民及社會各界的意見，並在交通部進入本案實質審查時提出意見，以利南延案的後續評估。