　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高鐵南延案新設高雄車站、小港機場　韓國瑜：發財路先通

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者洪正達／高雄報導

針對高鐵向南延伸屏東，預計將增設高雄火車站以及小港機場兩站等議題，高雄市長韓國瑜聽聞後表示樂觀其成，相信對高屏地區的發展都有正面幫助，也希望交通部審查此案時要審慎評估，如果未來結合高捷形成路網，對高雄的未來也會一片光明，這也有「發財路先通」的意義

▲▼擁有別墅不是夢！寶鴻精誠插旗彰化 距高鐵特區6分鐘。（圖／記者謝盛帆攝）

▲高鐵南延案新增高雄車站及小港機場，韓國瑜表示樂觀其成。（圖／記者謝盛帆攝）

市府交通局則指出，目前本案正在進行可行性評估，除原有的經過左營及燕巢倆的方案外，另新增高雄火車案以及小港機場倆的方案，除了對高雄的發展大有幫助外，也如同台北市有台北車站、南港站及板橋站。

不過，交通局也進一步表示，南延路線尚須考慮到新設車站的交通接駁、路線得訂定以及必須克服的土地取得、工程等技術問停，陳請中央必須審慎考量各項措施。

▲▼高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜表示，南延方案新增的車站是「發財路先通」。（圖／記者洪正達攝）

以客層使用為例，像小港機場幾乎以國際旅客為主，高雄車站則以國內旅客為主，乘用的族群大不相同，交通局也進一步表示，交通部研擬的計畫是將高鐵路線進入市中心，市府持樂段態度，不過由於本案仍在評估中，除了前述提到的場站周邊問題外，其他還有都市計畫變更、可行性綜合評估、環評及高鐵合約及後續的施工計畫等，敬請交通部隨時與高市府隨時討論，市府也會以開放的態度了解市民及社會各界的意見，並在交通部進入本案實質審查時提出意見，以利南延案的後續評估。

ET快訊
結婚5天！她感冒就醫「確診血癌」　丈夫一聽立刻失聯
捷運睡醒眼前「硬挺OO」...她PO影片轟噁心！網酸：女生激

關鍵字：韓國瑜,高鐵向南,高雄市政府,屏東縣政府

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

考察最幸福國度！侯友宜率隊抵首站芬蘭：將北歐四國政策帶回新北

高鐵南延案新設高雄車站、小港機場　韓國瑜：發財路先通

罷韓煎餅復活！　「1日限定、價格自訂」百份賣完為止

「富人多繳稅全民都受惠」　郭台銘：打造為富有仁社會

妳覺得妳像尤達嗎？　1年前蔡英文嚴肅否認…這次合體了！

影／兩人意外合體！和韓國瑜聊到一半拿出小本子寫...王金平：約了另一個約會

農舍爆違建…李佳芬4聲明滅火　結果出爐「確定也違建」

蔡英文在空軍一號上遇到間諜尤達！　幸好特勤發現了

立委力挺！台中18歲女學生告韓粉　「原本韓國瑜的責任讓她承擔」

初選結束再退黨！鍾小平：韓國瑜託人相勸「選上總統會改革」

彰化幸福企業！員工平均薪資67K 每月調薪還有「7台超跑」隨便開

主人不要我了...13歲老狗遭丟路旁 「死守原地不肯走」眼淚狂流惹心碎

婆婆端芒果問「要不要配飯」加醬油　　台南老家神秘吃法！她傻眼：整我？

華晨宇哀嚎：我真的選不出來　六星選手PK《遇見》...開口跪

孫安佐狂奔甩媒體　狄鶯笑噴：我兒子太可愛了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

狄鶯怨媒體害慘孫安佐：他太可惜了！　回想「孫鵬跪地拜神」哽咽落淚

同事遭通緝犯拖行...台南警拔槍！　6槍擊斃「符合用槍時機」獲不起訴

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

客才裝冷氣罵不冷「這什麼東西」　家電商一看傻眼…同行保證遇過

考察最幸福國度！侯友宜率隊抵首站芬蘭：將北歐四國政策帶回新北

高鐵南延案新設高雄車站、小港機場　韓國瑜：發財路先通

罷韓煎餅復活！　「1日限定、價格自訂」百份賣完為止

「富人多繳稅全民都受惠」　郭台銘：打造為富有仁社會

妳覺得妳像尤達嗎？　1年前蔡英文嚴肅否認…這次合體了！

影／兩人意外合體！和韓國瑜聊到一半拿出小本子寫...王金平：約了另一個約會

農舍爆違建…李佳芬4聲明滅火　結果出爐「確定也違建」

蔡英文在空軍一號上遇到間諜尤達！　幸好特勤發現了

立委力挺！台中18歲女學生告韓粉　「原本韓國瑜的責任讓她承擔」

初選結束再退黨！鍾小平：韓國瑜託人相勸「選上總統會改革」

考察最幸福國度！侯友宜率隊抵首站芬蘭：將北歐四國政策帶回新北

中職／雙響砲追趕張泰山289轟　林智勝：先把距離拉近

桃園男公車上強抱21歲恍惚妹！大媽狠打「頭殼壞掉？」3人行真相曝光

中職／富邦追平隊史連勝　陳連宏：狀況好盡量拉長

陳芳語穿比基尼大解放！一轉正面「掉出超巨半球」網看傻：OMG

阿樂、蛋捲把《新楓之谷》風格穿上身舉辦楓潮趴

你有領這麼多嗎？前5月平均總薪資50K　經常性薪資41K

大S揭「閨蜜手勢」背後意義　網笑翻：是她們會做的事！

北韓快要發大財了！美國想撤銷制裁18個月　交換金正恩凍結核武

英國女王在隔壁睡覺…22歲男夜闖「白金漢宮」　閒晃4分鐘被捕

電動機車消費者意見調查(限18歲以上)

根據經濟部工業局「電動機車產業網」資料顯示，過去五年消費者購買電動機車數量每年都呈現倍數成長，顯示一般民眾對於電動機車的接受度已大幅提高。那麼消費者對於電動機車的看法如何？《ETtoday 新聞..

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

政治熱門新聞

罷韓煎餅店不能賣了　業者爆「房..

韓國瑜夫婦豪華農舍違建疑雲　雲..

韓粉包圍國民黨取消！徐正文：收..

深藍母想投蔡　范琪斐：是因為香..

李佳芬農舍　雲縣府6天未查挨轟..

旺中民調：韓國瑜44.8％領先..

黃光芹解密韓國瑜夫婦「18張保..

立委挺「被霸凌18歲女學生」：..

黃創夏酸初選公約：根本廢紙一張

李佳芬4聲明滅火　結果「確定違..

職系整併　高普考刪除16類科

即／IDF戰機疑機械故障！　迫..

韓國瑜自比唐三藏：人人都想咬一..

詭傳與韓國瑜接吻照　女韓粉嗆朱..

更多熱門

相關新聞

罷韓煎餅復活　只賣1天價格自訂

高雄鹽埕區「罷韓」煎餅店，因日前槓上韓粉、新聞持續延燒，業者坦言自己被罵到精神耗弱就醫，房東也不願再將店面租給他、「要他搬走」，讓業者打擊不小；鳳山有間咖啡廳見狀，決定在12日下午把店面騎樓借給煎餅店擺攤，咖啡廳老闆霸氣喊出「價格不論族群不論身分，都是1到100元隨你付」，用行動支持美食。

和韓聊拿本子寫王金平約另個約會

李佳芬4聲明滅火　結果「確定違建」

鍾小平：韓國瑜託人勸「會改革」

國稅局查水錶　罷韓煎餅店補辦營業登記證

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

快訊／李榮浩求婚楊丞琳成功！

2房客拐走9歲女「當花童」輕生亡　孩子失蹤

村莊半夜遭襲擊　2孕婦＋8嬰孩遭切碎綁樹上

新婚嫩妻確診血癌　丈夫一聽立刻失聯

即／罷韓煎餅店深夜聲明　曝精神耗弱就醫

18歲妹確定告韓粉了！粉絲血淚信讓她轉念

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！走光舊照瘋傳

楊丞琳「病態愛情觀」遇到李榮浩變了

TWICE MINA全面中止活動！突患舞台恐慌

即／台南大雷雨淹水　淹半個輪胎高

蛋殼黏整片小米！養雞人曝：不是蟲卵

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

國中被班導踹頭！20年後他賞巴掌　被判刑

西南風雨彈下到何時？氣象局說話了

更多

最夯影音

更多

彰化幸福企業！員工平均薪資67K 每月調薪還有「7台超跑」隨便開

主人不要我了...13歲老狗遭丟路旁 「死守原地不肯走」眼淚狂流惹心碎

婆婆端芒果問「要不要配飯」加醬油　　台南老家神秘吃法！她傻眼：整我？

華晨宇哀嚎：我真的選不出來　六星選手PK《遇見》...開口跪

孫安佐狂奔甩媒體　狄鶯笑噴：我兒子太可愛了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面