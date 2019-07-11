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「西裝內褲」說為韓國瑜解套？　徐永明：把高雄人當塑膠

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▲高雄市長當選人韓國瑜；選前之夜▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

國民黨中常委姚江臨10日以西裝比喻台灣，卻以內褲形容高雄，引發爭議。對此，時代力量立委徐永明11日痛批，國民黨為了幫韓國瑜解套落跑市長，把高雄人當「塑膠」，實在爛透了。

徐永明在臉書表示，這種發言羞辱高雄，也作賤自己，當初韓國瑜為了拿下高雄執政權，說當選後全力拚經濟，不會做一半落跑，如今，國民黨為了幫韓國瑜解套「落跑市長」，貶低高雄市長只是內褲等級，西裝等級的總統大位更重要，「根本把高雄人當『塑膠』，哪一天為討好北京，台灣人瞬間淪為內褲也不意外！」。

徐永明還說，國民黨要有點良心，看到韓國瑜煽動韓粉，讓高雄陷入混亂狀態，難道不會覺得不妥？被韓粉霸凌的高雄商家業者，不堪其擾，整天接騷擾電話，搞到精神耗弱就醫；而女學生被韓粉肉搜，網路霸凌，被嗆演員、假高中生；大家都台灣人，國民黨不出面譴責、制止，還貶低、糟蹋高雄，幫韓國瑜找選總統的正當性，「真的是爛透了！」

國民黨總統初選參選人郭台銘10日上午到基隆大佛禪院參拜，傳出他初選民調告急，因此受訪時他怒批黨中央與中常委「醒醒吧」，中常委別當歷史罪人，再這樣下去會被民進黨殲殺。此外，對於高雄市議會副議長陸淑美呼籲韓國瑜專心拚市政，並公開挺郭台銘拚經濟，郭台銘也說，有沒有人像陸淑美一樣敢開武昌起義第一槍。

下午姚江臨回擊，國民黨很清醒，中常委若不清醒，就不會制定特別辦法讓郭台銘參加初選，至於陸淑美要求韓國瑜專心拚市政，他則認為台灣人要的是一套西裝（指總統），而不是一件內褲（指高雄），「難道只顧那個高雄，不要台灣；是西裝重要，還是內褲重要」？

▲▼中常委姚江臨。（圖／記者林銘翰攝）

▲中常委姚江臨。（資料照／記者林銘翰攝）

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關鍵字：姚江臨,國民黨,韓國瑜,徐永明

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