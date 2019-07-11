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限時3天「買飲料免費送蜜糖波堤」！Mister Donut中秋禮盒團購享73折

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▲▼Mister Donut 。（圖／業者提供）

▲Mister Donut於本週末推出「冰夏甜甜時光」限時買一送一活動。（圖／示意圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

面對炎炎夏日高溫天氣，許多人都想喝飲料解渴。對此，有不少業者紛紛祭出飲料優惠，像是Mister Donut則於7/12至7/14限時三天，推出「冰夏甜甜時光」買一送一活動，期間購買任一現做飲品即招待蜜糖波堤。

除了推出「冰夏甜甜時光」限時優惠活動，Mister Donut也因應中秋節來臨，推出兩款限量禮盒，自7/12起於全台68間門市開放預購，並在8/4前祭出早鳥價77折優惠，團購優惠價更是下殺73折起。同時，還加贈中秋分享劵，可享甜甜圈買3送3及買飲料送蜜糖波堤優惠。

▲▼COLD STONE『卡娜赫拉的小動物』冰淇淋中秋禮盒 。（圖／業者提供）

另外，COLD STONE則找來「卡娜赫拉的小動物」合作，推出全球獨家的限量中秋禮盒，並自7月12日起在全台31間門市限量推出早鳥預購，不僅以粉紅兔兔及P助的超療癒互動為開發理念，更打造限定提盒及提袋，預計將引發粉絲搶購熱潮。售價1,280元。

為滿足消費者提早送禮規劃需求，COLD STONE自7月12日起提供早鳥三波段優惠，最低72折起，並提供A店訂購B店取貨的服務。業者指出，今年也於全台7-ELEVEN推出1款預購中秋禮盒「酷聖石花饗月圓禮盒」，預購期間為即日起至9月4日止，購買三件以上可享92折優惠。

至於Häagen-Dazs今年則以「心奇想 新團聚」為主題，推出8款冰淇淋月餅禮盒，而首波由玩具總動員限量聯名款打頭陣。「團趣中秋」禮盒內含胡迪、巴斯光年、翠絲、火腿、三眼怪共五位人氣角色。自即日起至8/23，預購月餅禮盒最低可享72折，購買滿5盒還贈5張冰淇淋單球公關券。

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關鍵字：Mister Donut,蜜糖波堤,甜甜圈

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