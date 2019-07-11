限時3天「回饋高達20%」！用PX Pay儲值支付滿100元就送200點

▲PX Pay上線1.5個月下載數突破200萬。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

隨著行動支付越來越普及，各家通路業者紛紛開發自家App，讓消費者不用帶現金跟信用卡出門，就能用手機感應結帳。其中，全聯PX Pay自一半月前才推出，目前下載數就已突破200萬次，綁定約85萬張信用卡。為歡慶下載達200萬，業者也祭出優惠活動，自7/12～7/14限時三天，使用PX Pay儲值金支付滿100元就送200點，回饋率高達20%，預計再帶動下載數成長。

全聯於5月底正式對外發表自家行動支付PX Pay，不僅攜手8間合作銀行祭出點數回饋優惠，更大手筆祭出至少1500萬獎金給員工，進而激勵第一線門市店員積極推廣，甚至戰勝數位廣告推播，目前線下推廣下載數占比已達7成，並讓30歲以下的年輕客層增加一倍，從原本9%成長20%；而婆婆媽媽部分，更是比年輕人更常使用PX Pay。

全聯指出，PX Pay目前下載數已達210萬次，實際註冊率也達到九成以上，使用率則突破三成，平均每天約有6～7萬名會員數用。其中，40歲以上的使用者佔了超過60%，甚至50歲以上的使用者也占了26%，顯示被視為最不擅用3C的婆婆媽媽族群，其實比年輕人更常使用。而使用PX Pay結帳的單筆消費較平均客單價多兩成，代表越來越多消費者願意使用更方便、更多元的支付方式。

為歡慶下載數突破200萬次，全聯除了祭出限時三天高達20%回饋外，更將在接下來的中元節大檔期推出超殺優惠，預計將提早達到320萬次下載門檻，並可望在年底前挑戰500萬次下載目標。業者表示，PX Pay下半年將開發更多服務，包含整付零取、咖啡預售寄杯等，讓消費者可以透過App掌握想購買商品庫存，更能透過線上購物並支付，再到實體店面取貨。

至於家樂福日前也正式開通「Carrefour Wallet」服務，除了可使用現金儲值、轉贈外，還能接受超過34家銀行信用卡儲值，目前已有約6萬多人綁定，儲值金額逾一千萬元，預計接下來還會導入自助掃描結帳（Scan&Go），以及代繳停車費、水電費和帳單等功能。預估年底前可達到100萬人綁定目標，儲值金額達10億元，並帶動今年整體行動支付結帳金額破20億元。