史上最萌！全球唯一「卡娜赫拉的小動物」冰淇淋禮盒　COLD STONE限量開賣

▲COLD STONE首度於中秋節跨界聯名超人氣貼圖明星-卡娜赫拉的小動物。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

迎接一年一度的中秋團圓佳節即將到來，不少業者開跑月餅預購早鳥優惠活動，且紛紛找來可愛肖像聯名。其中，COLD STONE今年則找來「卡娜赫拉的小動物」合作，推出全球獨家的限量中秋禮盒，並祭出早鳥預購優惠。

為搶攻20億元秋節商機，COLD STONE自7月12日起在全台31間門市限量推出中秋禮盒早鳥預購，不僅以粉紅兔兔及P助的超療癒互動為開發理念，更打造限定提盒及提袋，預計將引發粉絲搶購熱潮。售價1,280元。

另為滿足消費者提早送禮規劃需求，COLD STONE自7月12日起提供早鳥三波段優惠，最低72折起，並提供A店訂購B店取貨的服務。業者指出，今年也於全台7-ELEVEN推出1款預購中秋禮盒「酷聖石花饗月圓禮盒」，預購期間為即日起至9月4日止，購買三件以上可享92折優惠。

至於Häagen-Dazs今年則以「心奇想 新團聚」為主題，推出8款冰淇淋月餅禮盒，而首波由玩具總動員限量聯名款打頭陣。「團趣中秋」禮盒內含胡迪、巴斯光年、翠絲、火腿、三眼怪共五位人氣角色。自即日起至8/23，預購月餅禮盒最低可享72折，購買滿5盒還贈5張冰淇淋單球公關券。