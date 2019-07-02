　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

打破警局玻璃再送甜甜圈「伴手禮」　怪男看電視等上銬：我想坐牢

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

帶甜甜圈當「伴手禮」，怪男破窗進警局求入獄。（圖／翻攝自Facebook／King County Sheriff`s Office）

▲警局窗戶破了一個大洞。（圖／翻攝自Facebook／King County Sheriff`s Office，下同）

國際中心／綜合報導

為了進監獄吃免費牢飯還送警察甜甜圈？美國華盛頓州金郡（King County）警方在臉書PO出3張照片感嘆，一名26歲男子上月中旬某日的凌晨打破警局玻璃窗，但他沒有逃走，而是坐在室內看電視等警察，甚至還帶著甜甜圈當伴手禮，希望能「順利」入獄，「人們常說我們（美國警察）喜歡吃甜甜圈，但我們真的不推薦這種外送方式啦。」

在警方公布的照片中，只見警局其中一扇玻璃窗被打破一個大洞，旁邊的玻璃門右下角也有一塊不知道是遭什麼東西重擊的碎裂痕，地上到處都是玻璃的碎渣，如果只看照片，還以為是誰對警方不滿，才會來砸窗洩憤。

帶甜甜圈當「伴手禮」，怪男破窗進警局求入獄。（圖／翻攝自Facebook／King County Sheriff`s Office）

▲嫌犯打破窗戶還送警察一盒甜甜圈。

金郡警方解釋，這起事件發生在上月中旬，砸窗的嫌犯今年26歲，但他犯後並沒有逃離現場，而是爬進去坐在椅子上等警察，所以當同仁抵達時，他正把腳擱在椅子上看電視，甚至自稱已經抽完一根雪茄，全程都非常配合。

更讓警方感到好氣又好笑的是，嫌犯擔心自己的舉動會引起警察不滿，還買了一盒剛出爐不久的甜甜圈當「伴手禮」。雖然嫌犯自稱做這些事情是為了被送進監獄，最後也真的「如願以償」，但警方還是忍不住在臉書PO文幽默奉勸民眾，「人們常說我們（美國警察）喜歡吃甜甜圈，但我們真的不推薦這種外送方式啦。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

ET快訊
鱷魚啃咬2歲女畫面曝光！悲痛父急跳鱷魚池搶回慘死女兒頭顱
長毒腫瘤150cm大腸全摘除！《炮仔聲》女星「哭著寫好遺書」
范冰冰分手3天「偷見面李晨」！親回凸肚懷孕真相

關鍵字：美國,甜甜圈,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

屍體從天而降！偷渡客「撐過9hr缺氧寒冷」仍慘死　目擊者：頭朝下、花園都是血

入住「9屍命案套房」...租金超省！他大讚：安靜又沒靈異現象

快訊／洛杉磯天使隊投手史凱格斯「陳屍飯店」　2天前才比賽得年27歲

蔡英文出訪加勒比海友邦「過境美國」　美國務院：符合一中政策

打破警局玻璃再送甜甜圈「伴手禮」　怪男看電視等上銬：我想坐牢

素食Youtuber舉牌撻伐韓式烤肉「豬在痛」　整間餐廳：黑人問號

誰說減肥不能「吃到飽」？靠「正念進食」就能瘦！把握第一口美妙　

吃冰又怕熱量高？超簡單低卡「懶人小點心」　用希臘式優格決勝負

「活性炭牙膏」能美白吸附髒東西？　權威期刊：恐讓琺瑯質磨損！

邊緣人不孤單！　各國好友數統計調查：英國人好友數最少　14%人沒朋友

批蔡政府「腦袋壞掉」搞一國兩制　韓國瑜邀大家：來高雄把錢花光

男子偷拍空服員被抓惱羞成怒 派爸爸上場幫腔怒罵「混蛋！」

網諷韓國瑜「自製人頭塞子」　0止漏功能萬人傻眼：這麼沒用

屏東驚見龍捲風！狂風猛襲肆虐　廟宇棚頂遭捲飛...小貨車被吹翻

易烊千璽復刻麥可傑克森　易燃裝置VS.態度大師根本「舞蹈大秀」

嘉義綠盈牧場50元玩整天！別錯過賽鵝場、牽牛花溜滑梯

Lulu開場Rap「練習超過1000次」　吳宗憲狂讚：個人代表作！

痛風手腳腫脹烈日下呆坐1小時　暖警助男返家：不要急、慢慢走

太胖！鬥牛犬想抓癢被肥肉卡住 瘋狂自轉心好累...該減肥惹QQ

《怪奇物語》第三季終於要開播　來！一起溫習前2季～秒看懂

打破警局玻璃再送甜甜圈「伴手禮」　怪男看電視等上銬：我想坐牢

素食Youtuber舉牌撻伐韓式烤肉「豬在痛」　整間餐廳：黑人問號

誰說減肥不能「吃到飽」？靠「正念進食」就能瘦！把握第一口美妙　

吃冰又怕熱量高？超簡單低卡「懶人小點心」　用希臘式優格決勝負

「活性炭牙膏」能美白吸附髒東西？　權威期刊：恐讓琺瑯質磨損！

邊緣人不孤單！　各國好友數統計調查：英國人好友數最少　14%人沒朋友

日本旅行如何「打敗2倍高物價」　達人省錢3招還能吃好料

網購童裝打開滾出「溼沙加大便」　賣家神回：倉庫發錯貨

純電極速140km／h！賓士「A250e油電掀背」將於法蘭克福亮相

HOT・Stuff／超奇葩單品！把「巨大月餅」背上街　啃過玉米當領結　

獨／徐佳青下週卸任黨副秘　傳羅文嘉曾徵詢林飛帆接任

1944年二戰沉沒至今…日本軍艦「摩耶號」菲律賓海底現蹤　主砲仍然完整！

生物防治登革熱中華醫大有撇步　校園水溝放養大肚魚

在地人也愛吃！宜蘭超人氣肉羹　湯頭順口、給料不手軟

空服員出沒地點曝光！長榮罷工發起「快閃活動」：直到團協簽訂為止

姚黛瑋進醫動卵巢畸瘤手術　挫著等更年期到來！

被逼玩扮家家酒！　汪兄妹無奈喝「透明咖啡」超捧場

90歲阿公緊握顫抖手：幫我找失蹤太太　「哀傷真相」讓全戶所人感動

新奇熱門新聞

尼斯湖水怪現身？遠古海洋巨獸出..

薄紗辣妹側躺睡翻　他拯救神展開

藝術家靠自己體溫「孵出9隻雞」

機車停一天沒騎　泥壺蜂強佔築巢

素食Youtuber撻伐烤肉「..

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

真實版「安娜貝爾」封印在博物館

歡迎到寒極村！-52℃才停課

女買史迪奇小夜燈　晚上打開嚇尿

網購童裝變大便　賣家：發錯貨了

甜美妹自稱「地方阿姨」　上網一..

打破警局玻璃送甜甜圈　怪男求入..

醫生推3招變大雕　免手術再次偉..

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

更多熱門

相關新聞

移民被關押口渴　官員：喝馬桶水

美國紐約州民主黨籍眾議員寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）1日在推特寫道，她剛離開海關及邊境保衛局（CBP）位於德州的設施，意外發現內部官員強迫被關押的移民喝馬桶水，這些人處在極度艱困的生活環境，「不只孩子，而是所有人，人們喝馬桶水，官員則在國會成員面前大笑。」

川普：金正恩很健康　期待再見

「股神」巴菲特再捐出36億美元

川普：美中貿易談判已重新開始

臉書總部疑似收到沙林毒劑包裹

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

「木恩颱風」最快今晚生成！全台本周防豪大雨

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！

18金釵記者會落淚！網爆：工會一直說謊

2歲女跌鱷魚池剩一顆頭　媽抱顱骨痛哭

限時5小時！星巴克「星冰樂買一送一」來了

猛虎追來　騎士崩潰急催油門逃命

低壓帶過境雨彈來了！豪雨3天灌全台

海山分局警員發生死亡車禍　命喪五指山

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭批

踢爆阿翔、Grace復合內幕！網目睹一切：很假

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

台積電新婚夫有奇怪鑰匙　她跟蹤門外聽聲音心碎

國中0朋友！黝黑眼鏡妹神反差逆轉

Ruby確診登革熱！現況曝光「像浮屍」

張立東改口喊Albee「老婆」：我女人！

更多

最夯影音

更多

批蔡政府「腦袋壞掉」搞一國兩制　韓國瑜邀大家：來高雄把錢花光

男子偷拍空服員被抓惱羞成怒 派爸爸上場幫腔怒罵「混蛋！」

網諷韓國瑜「自製人頭塞子」　0止漏功能萬人傻眼：這麼沒用

屏東驚見龍捲風！狂風猛襲肆虐　廟宇棚頂遭捲飛...小貨車被吹翻

易烊千璽復刻麥可傑克森　易燃裝置VS.態度大師根本「舞蹈大秀」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面