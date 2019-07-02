打破警局玻璃再送甜甜圈「伴手禮」　怪男看電視等上銬：我想坐牢

▲警局窗戶破了一個大洞。（圖／翻攝自Facebook／King County Sheriff`s Office，下同）

國際中心／綜合報導

為了進監獄吃免費牢飯還送警察甜甜圈？美國華盛頓州金郡（King County）警方在臉書PO出3張照片感嘆，一名26歲男子上月中旬某日的凌晨打破警局玻璃窗，但他沒有逃走，而是坐在室內看電視等警察，甚至還帶著甜甜圈當伴手禮，希望能「順利」入獄，「人們常說我們（美國警察）喜歡吃甜甜圈，但我們真的不推薦這種外送方式啦。」

在警方公布的照片中，只見警局其中一扇玻璃窗被打破一個大洞，旁邊的玻璃門右下角也有一塊不知道是遭什麼東西重擊的碎裂痕，地上到處都是玻璃的碎渣，如果只看照片，還以為是誰對警方不滿，才會來砸窗洩憤。

▲嫌犯打破窗戶還送警察一盒甜甜圈。

金郡警方解釋，這起事件發生在上月中旬，砸窗的嫌犯今年26歲，但他犯後並沒有逃離現場，而是爬進去坐在椅子上等警察，所以當同仁抵達時，他正把腳擱在椅子上看電視，甚至自稱已經抽完一根雪茄，全程都非常配合。

更讓警方感到好氣又好笑的是，嫌犯擔心自己的舉動會引起警察不滿，還買了一盒剛出爐不久的甜甜圈當「伴手禮」。雖然嫌犯自稱做這些事情是為了被送進監獄，最後也真的「如願以償」，但警方還是忍不住在臉書PO文幽默奉勸民眾，「人們常說我們（美國警察）喜歡吃甜甜圈，但我們真的不推薦這種外送方式啦。」

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