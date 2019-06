男「直播」走入店內裝嗨　突伸手狂嗑甜甜圈「裝沒事閃人」！　

▲ 男子現場直接吃起甜甜圈,讓旁邊的店員相當傻眼。(圖/翻攝自So Brunswick PD推特,下同。)

國際中心/綜合報導

美國紐澤西州(New Jersey)日前有一名超瞎的男性竊賊,竟然為了吃甜甜圈使出超狂大絕,直接在店員面前大膽地吃起甜甜圈,隨後便拍拍屁股走人,完全沒有支付任何一毛錢,只留下旁邊一頭霧水的店員和現場顧客們。不過,因為男子是第二次犯案,目前已經遭到警方通緝逮人,許多網友得知後,也紛紛笑倒回應,「跟我說就好,何必演那麼久」。

Wanted - Donut Desperado

On June 1st at 8:28pm this actor jumped the counter at @dunkindonuts on George's Rd took a donut while live streaming. This is 2nd incident. Any info call 732-329-4646. pic.twitter.com/fyFOftvPRt