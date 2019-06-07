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男「直播」走入店內裝嗨　突伸手狂嗑甜甜圈「裝沒事閃人」！　

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▲▼ 紐澤西一名男子假裝直播走進商店偷甜甜圈。（圖／翻攝自So Brunswick PD推特）

▲ 男子現場直接吃起甜甜圈，讓旁邊的店員相當傻眼。（圖／翻攝自So Brunswick PD推特，下同。）

國際中心／綜合報導

美國紐澤西州（New Jersey）日前有一名超瞎的男性竊賊，竟然為了吃甜甜圈使出超狂大絕，直接在店員面前大膽地吃起甜甜圈，隨後便拍拍屁股走人，完全沒有支付任何一毛錢，只留下旁邊一頭霧水的店員和現場顧客們。不過，因為男子是第二次犯案，目前已經遭到警方通緝逮人，許多網友得知後，也紛紛笑倒回應，「跟我說就好，何必演那麼久」。

據英國《每日郵報》報導，紐澤西州布南藍茲維市（South Brunswick）警察局4日在推特發布通緝令，並表示有一名「甜甜圈亡命之徒」（Donut Desperado）於1日晚間8時30分，透過「直播」的方式，進入在喬治路（George's Rd ）一家甜甜圈商店「Dunkin' Donuts」內偷走一塊甜甜圈。

從影片中可以看到，當時身穿紅色帽T的竊賊進入店內後，正拿著手機「直播」裝嗨，他先是跳上收銀檯上大秀舞技，接著慢慢走向擺放甜甜圈的櫃子旁，大膽地拿起甜甜圈咬了一口，讓一旁傻眼的店員完全不知所措，轉身逃向後方廚房。當時紅衣男偷完甜甜圈和一瓶果汁後，還在經過店員和現場顧客旁邊時，轉身讓他們全都入鏡，隨後大搖大擺地走出店門口，彷彿一切都是浮雲。

▼男子一入店內後，立刻跳上收銀台自拍。

▲▼ 紐澤西一名男子假裝直播走進商店偷甜甜圈。（圖／翻攝自So Brunswick PD推特）

▼ 男子朝甜甜圈的方向走去，並直接大口咬起甜甜圈。

▲▼ 紐澤西一名男子假裝直播走進商店偷甜甜圈。（圖／翻攝自So Brunswick PD推特）

▲▼ 紐澤西一名男子假裝直播走進商店偷甜甜圈。（圖／翻攝自So Brunswick PD推特）

值得一提的是，警方在事後發現男子並非第一次犯案，他於日前也曾利用直播的方式，在甜甜圈店附近的中式餐館行竊，而2起事件中的店員們都表示，他們害怕與男子進行對抗。

這起事件曝光後，許多網友見證男子誇張的偷竊行為後，紛紛傻眼表示，「等著被警方逮捕吧」、「第一次看到這樣偷的」、「他不知道大家都覺得他怪怪的嗎」、「跟我說就好，何必演那麼久勒」，也有網友大讚男子演技十分自然，只是才能用錯地方了，「哇，真會演」、「這傢伙太酷了，希望他能獲得試鏡的機會」、「能夠演的這麼自然，一看就是一位人才」。

 

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關鍵字：美國,甜甜圈,Dunkin' Donuts,Donut Desperado,北美要聞

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