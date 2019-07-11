雲端最前線／國民黨初選韓可望出線？換柯撿到槍！

新聞節目中心／綜合報導

國民黨總統初選開跑，目前高雄市長韓國瑜聲勢似乎高過郭台銘。對於選情漸趨樂觀，韓國瑜10日表示，對於民調的狀況目前無法掌握，現在該做的、該說的、該表述的都清清楚楚地做好，像「竹筒倒豆子般」，通通毫無保留的倒出去。國民黨內初選看來似乎大局底定，但此時民間也傳出郭台銘粉絲開始連署，希望郭台銘獨立參選，同時親民黨也積極與台北市長柯文哲接觸，爭取柯代表親民黨參選，2020的發展仍然充滿變數。對此議題，《雲端最前線》11日邀請前立法委員沈富雄、前立法委員邱毅、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉一同深入剖析。

▲前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜、前鴻海董事長郭台銘。（合成圖／記者黃國霖、李毓康攝、翻攝自東森電視直播）

高雄市長韓國瑜聲勢逐漸穩定，出線機會看來似乎大局底定，而關於初選民調的謠言滿天飛，除了傳出民進黨支持者灌票給高雄市長韓國瑜，還有「棄朱保郭」的說法，外界不斷猜測最終誰會勝出。輔仁大學助理教授周偉航10日表示，結果其實已經出來了，只是在等著宣判而已。而2020傳出親民黨積極備戰，甚至爭取台北市長柯文哲代表親民黨參選。對此，國民黨初選候選人朱立倫表示，柯市長應該在好好的考量，民進黨已經確定是總統蔡英文參選，只要國民黨能團結，「柯市長一定是第三名」。

▼台北市長柯文哲。（圖／記者范綱儀攝）

國民黨總統初選預計15日公布結果，各參選人勤跑基層、演說行程滿檔，力拚出線，但相較其他無官職在身的候選人，高雄市長韓國瑜的市政行程幾乎天天滿檔，無法在上班日進行選舉活動，到底誰能在這波激烈的初選民調中勝出，外界都在關注。對此議題，《雲端最前線》11日邀請前立法委員沈富雄、前立法委員邱毅、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉一同深入剖析。

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《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

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