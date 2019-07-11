韓國瑜自比「唐三藏」：九世元陽童子身、人人都想咬一口

記者葉國吏／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前接受中天新聞政論節目「新聞深喉嚨」專訪，談到自己在政壇中的處境，自稱就像是唐三藏「人人都想咬一口」，也提及自己就像唐三藏的「九世元陽身」一樣，禁得起誘惑。

▲韓國瑜專訪上引述《西遊記》，自比唐三藏。（圖／翻攝自YouTube／新聞深喉嚨，下同）

韓國瑜9日接受主持人王又正專訪時表示(44:38處)：「你知道唐三藏的了不起在哪裡？玄奘法師的偉大之處在哪你知道嗎？他九世元陽，就是他投胎，這一世，沒有交過女朋友，沒有結婚，完全是童子，連續投胎九世都是童身，又正你結婚了嘛，你能不能維持九天的元陽？」

韓國瑜節目中表示：「為什麼唐三藏西天所有妖魔鬼怪都要綁架他、要煮他、吃他一口肉？因為他九世元陽，所以他一口肉一吃，可以多活3000年，我就特別想到這個，然後一路上過了九九八十一關，因為陽數最大是九，九九八十一關，所以西天取經當然是神話小說，但他裡面有很多，我最近特別想這一段。」

▲▼韓國瑜透露唐三藏因為有九世元陽之身，所以人人都想吃他，得以延壽。

韓國瑜：「唐三藏西天取經的過程，他的各方面這種幻影、妖魔鬼怪想要綁他、吃他，然後逼跟他結婚等等的，他這種，他要經歷多少的困難，多少的痛苦，我也不曉得最近為什麼這樣。」

韓國瑜表示，一個政治領袖為人民「他是可以做很多事情」，短期可能被批判，但時間一拉開是可以造福的，「心要定，因為你可以造福民眾，你也可以造孽。」