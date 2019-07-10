一次選舉影響不只4年是20年　郭台銘：籲選民理性決定台灣的未來

地方中心／宜蘭報導

國民黨總統初選參選人、鴻海集團前董座郭台銘10日下午到宜蘭造訪。面對媒體詢問「日前接受專訪時談到，從過去打拼到現在參選總統，感謝關公媽祖讓他有今天的成就，邊說還一度激動落淚」，對此，郭台銘說，「不是哭啦！因為有句話叫做男兒有淚不輕彈。」他也呼籲選民要理性，「2020年選舉將影響未來20年。」

▲郭台銘到宜蘭參訪陳定南紀念園區。（圖／記者游芳男攝，下同）

郭台銘到宜蘭參訪陳定南紀念園區後，接受媒體採訪時被問到日前他說感謝關公媽祖時一度哽咽。郭台銘先是說「不是哭啦」，頓了幾秒後緊接著說「因為有句話叫做男兒有淚不輕彈，只是未到感傷處，記者對他問的問題很犀利，『TOUCH MY HEART』」。

郭台銘談到2020年總統大選的重要性，將影響台灣未來20年，「大家要非常理智做出台灣未來的決定，我出來的目的是不求名、不求利，願意把我45年的經驗貢獻給這塊土地，如果人民不選我，我就尊重人民選擇，但還沒有決定之前，還有幾天，我要大聲的說，選舉是一個感性的過程，但是一個理性的選擇，我呼籲所有選民，你的決定不是只有影響市民，影響的是20年之久，誰最有能力帶經濟起飛、科技轉型，讓台灣再度崛起。」

▲郭台銘說2020年總統大選影響未來20年之久。

郭台銘說當時接受專訪被問到如果老百姓不選他怎麼辦，「我們的選民應該理智一點，感性之餘應該要想誰真正為台灣，我說為什麼我會有點眼眶泛紅，因為我是抱著回饋跟感恩的心情，所有人都說我不會選舉，我本來就不會選舉，我本來就不是個政治人，我是個經濟人，我本來就不曉得接地氣，但我曉得什麼是正氣、不是地氣，什麼是台灣的未來，所以我希望所有選民冷靜選擇未來，我常講選擇比努力重要。」

▲郭台銘強調「選擇比努力」重要，要選民理性。

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