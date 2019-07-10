電動汽機車未來擬徵收「汽燃費」　交通部：列入政策參考

▲台灣目前徵收汽燃費的方式以「排氣量」大小為依據。（示意圖／記者李毓康攝）

記者胡順惠／台北報導

為響應全球環保趨勢，台灣電動汽機車比例逐年攀升，不過以電能為動力的電動車仍免徵汽燃費，外界不斷出現隨里程、車輛總重徵收較公平的聲音。運研所近日提出「汽燃費制度檢討」並提報交通部，建議短時間內維持現狀，但當電動車比例達一定程度，應納入隨車徵收對象。交通部回應，部已核定這份研究報告，會作為未來政策參考，但現階段的現狀不會改變。

台灣目前徵收汽車燃料費的方式以「排氣量」大小為依據（隨車徵收），不過國外已有許多國家走向隨「里程」徵收，因此外界近年來不斷出現是否據使用者付費原則，隨里程、車輛總重徵收較為公平。運研所去年開始接受交通部委託，進行汽燃費徵收方式研究，內容已於6月提報交通部，交通部已核定。

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「汽燃費制度檢討」報告指出，隨車徵收（以里程及車重計費）較能公平反映道路使用及破壞程度，是目前國際上道路費制研究方向，不過短期內全面實施仍有難度，因為費用高昂，且各項技術應用於全面收費都還在測試當中，以車重計費分也需建立資料庫及登錄制度。

因此，運研所認為，現況的隨車徵收是最適合的制度選項，符合公平性，現行法規依據不同車種在各汽缸數分級下設定行駛里程，已反映大小客貨及營業自用等車種間使用量差異，也適度反映同一車種內汽缸數較大者其車重通常較重的情形；其次也吻合簡易便民、財源穩定性、適法性等。

運研所建議，在現行制度下提出優化，短期可把汽車燃料使用費（汽燃費）改為「公路養護修建及安全管理費」，導正民眾對於現行費收制度的觀念，並檢討汽柴油車費率，檢討公路養護修建及安全管理費用是否疑對柴油用車給予優惠，考量漸進調整符合公平原則。

運研所也說，目前國際間已開始研議對電動車輛徵收道路使用費，建議研議當電動車輛比例達到一定程度時，應納入隨車徵收對象，以符合公平原則及確保道路養護財源。另外，針對長期目標準備工作，運研所建議，先完備「車重」、「車行里程」資料庫，作為未來改制前建立費額架構基礎。

長期目標中，運研所也提出，建立「車輛資料認證機制」，除了可以防止里程竄改，同時還可以避免消費者因車輛資訊不明，誤判車輛適駕性而危害公共安全，並持續關注國外道路費制及里程自動計報收費案例發展，自小規模制大範圍分階段測試，再檢討推動。

交通部回應，部已核定運研所研究案，未來將提供給立委參考，也會納入未來政策研擬參考，但未來仍待評估相關細節，現階段的現狀不會改變，今年尚不會實施。