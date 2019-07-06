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空服員罷工落幕　交通部呼籲長榮速恢復運能、補償旅客

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▲▼長榮罷工南崁現場，罷工第17天。（圖／記者蔡玟君攝）

▲長榮空服員罷工終於結束。（圖／記者蔡玟君攝）

記者崔至雲／台北報導

為期長達17天的長榮空服罷工行動今（6日）終於和平落幕，林佳龍部長特別指示交通部及所屬民航局、機場公司，全力協助做好善後復原等工作，並要求長榮航空在儘速恢復正常運作的同時，也應持續就目前仍受影響的旅客、旅行社予以妥善處理，並從速提供相關損失的彌補。

交通部表示，為維護交通疏運與公共利益，交通部在這次勞資雙方調解破局後，就立即責成民航局成立應變小組，要求長榮航空擬定應變計畫積極準備及演練，並於工會取得罷工權後立即成立跨部會應變中心，前後總共召開15次會議，密切掌握旅客簽轉、航班調度、機場應變等動態，及督促長榮航空做好旅客服務工作。因而在6月20日工會罷工後，除能有效確保國內航線的運能不受影響外，國際線部分也由初期維持4成至5成運能逐步回復至6至7成，桃園機場秩序也大致良好。

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根據統計，這次長榮空服長達17天的罷工行動，共計取消1,439架次、影響旅客27萬8,420人次。交通部說明，罷工啟動後，長榮、立榮航空即依民航局指示作好資訊揭露及旅客服務工作，於官網設置罷工事件專區，提供航班異動及旅客彌補措施等相關訊息，並延長客服人員服務時間，全天24小時提供服務。

▲▼長榮罷工南崁現場，罷工第17天。（圖／記者蔡玟君攝）

▲交通部要求長榮航空，應儘速恢復正常運作，也應持續就目前仍受影響的旅客、旅行社予以妥善處理，並從速提供相關損失的彌補。（圖／記者蔡玟君攝）

至於航站應變方面，桃園機場20日至23日現場作業有100-400名旅客等候辦理，經機場公司偕同長榮航空於出境票務櫃檯透過發放號碼牌與QRCode主動通知旅客，有效分散人流，避免旅客於櫃檯久候，23日以後，旅客無須再領取號碼頭即可直接至櫃檯辦理，恢復現場秩序，另過境轉機旅客，自25日起已無住宿等待轉機旅客情形，機場公司並早已妥善規劃長榮航空60停機位空間，讓空側維持起降順暢。

有關旅行業及團體旅客部分，交通部進一步說明，受這次罷工影響旅行團有1,301團、3萬零89人，經各旅行社協助辦理簽轉航班、轉團或取消出團事宜，並對延誤返台旅客妥善照料及安排其他航班返臺。有關旅行業反映罷工損害補償部分，長榮航空已與相關公會及業者協商，雙方將妥善處理。針對散客部分，長榮航空已於網站公布，航班延誤6小時以上所衍生之必要食宿或交通等相關費用，在上限250美元之原則下給予合理補償，旅客可將相關單據上傳長榮航空官網專區提出申請。

交通部表示，在15次應變中心罷工事件處理期間，感謝長榮、華航、華信、國防部、勞動部、桃園市政府勞動局、以及交通部所屬民航局、觀光局、機場公司及航港局等相關單位的協助與努力，讓長達17天的罷工期間，仍然可以維持相當運能及機場秩序。航空公司罷工不僅是內部的勞資問題，也已經嚴重影響到旅客跟公眾利益，期許未來民航業勞資雙方都能夠秉持勞資一體、善待彼此的觀念，建立暢通的溝通管道。
 

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關鍵字：空服員,罷工,交通部,長榮,旅客

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