▲桃園市八德區某幼兒園女老師遭家長指控涉虐童，導致男童有嘔吐、血尿症狀。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某幼兒園一名女老師去年8月間遭家長投訴指控，僅因5歲男童不會拼音就遭女師徒手毆打，導致背部等處出現大片瘀青傷痕，事後更出現嘔吐與血尿症狀，除提告外更在臉書多個社團PO文「我一定告死她」、「做鬼都不放過你們」等語；檢方查出，男童傷勢疑似刮痧後症狀，而家長從事拔罐與刮痧業，參考醫院診斷，認定女師罪證不足偵結予以不起訴處分。

家長指控，5歲男童去年7月16日上午在某幼兒園上課時，因不會注音拼音，一名女老師以徒手毆打男童左上背部，導致出現瘀青、發燒、血尿與嘔吐等傷害，家長怒控女師傷害罪嫌，同時在臉書「爆料公社」、「黑色豪門企業」等多個社團發表言論，揚言「可惡的園長跟老師快點滾出來給我一個交代，不然我做鬼都不放過你們」、「我一定告死她」等語。。

檢警偵訊，女師坦承因男童跟不上進度，所以曾用手拍打他背部5、6下，但堅決否認有傷害等犯行，而且是隔著衣服拍，只有拍背不知為何脖子也有傷，當下男童沒有哭，也未叫痛，當天拍完發現背部有一點一點的紅點，類似像尿布疹，曾幫男童冰敷。後來發現，家長投訴媒體照片，小孩脖子上也有傷勢，但她並沒有拍脖子，家長本身職業是刮痧，有網友質疑男童傷勢是家長自己造成。

檢方查出，男童當天被拍打後，家長帶去醫院診斷為「左上背傷與瘀青」，7月19與20日出現發燒、嘔吐與疑似血尿症狀，經醫院診斷、確認與先前拍打背部無關，且沒有家長所稱血尿情況，腹部超音波也正常，確診是流行性感冒A與B型病毒與急性咽喉炎等文字，發燒與嘔吐是感冒所致。

幼兒園園長也說，當晚有去慰問男童，隔天致電家長對方說沒事小孩已在玩，但到晚上家長來電說，老師把男童皮打到變薄，整個皮破掉，第3天自己再去看，小孩正常沒傷勢也有拍照存證，不知為何隔4、5天傷勢變很可怕。

檢方勘驗家長投訴媒體男童照片，男童背部有較紅之處，但難認定是瘀青，8月3日提出照片，傷勢集中在左肩胛骨蔓延至頸部，呈現長條類似出血紅斑；另根據園長在臉書留言，有網友質疑「聽說媽媽在幫小孩刮痧」、「明明是刮痧，一看就知道」，家長系經營拔罐、刮痧業，男童背部、頸部傷勢確實與刮痧後症狀類似。男童則說，唸不出注音會被老師用力打背，檢察官詢問在家裡父母是否會打他？男童說「會，隨便亂打」；檢方認為，若男童遭老師毆成嚴重傷勢，案發時並未哭泣與一般小孩反應大相逕庭，綜觀醫院診斷與證人說詞佐證，偵結認定女師罪嫌不足不起訴。

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