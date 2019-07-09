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台南警見同事遭拖行…開6槍擊斃通緝犯　「符合用槍時機」獲不起訴

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記者鄒鎮宇／綜合報導

台南市永康分局橋派出所警員顏利丞去年4月，為救遭拖行的同事而開槍擊斃翁姓通緝犯，被死者家屬質疑「為何不打腳？」並被提告業務過失致死。台南地檢署經過一年的調查後，認定顏員符合用槍時機不起訴。

日前嘉義刺警案，勇警李承翰處理查票糾紛時，遭鄭姓嫌犯捅肚，為制止嫌犯、保護車上旅客安全與對方對峙，拖延救護時間而殉職，讓社會大眾對員警執勤時的安全疑慮再次浮上檯面。

其中，台南永康員警顏利丞2018年4月16日上午，與劉、呂兩名同仁在北區追捕翁姓通緝犯時，見同事劉耿銘遭翁男開車拖行，便與呂員連開6槍制止，而翁姓男嫌也因中槍傷重不治。

▲▼台南警見同事遭拖行…開6槍擊斃通緝犯　「符合用槍時機」獲不起訴。（圖／東森新聞）

▲翁嫌的家屬對顏員提出告訴。（圖／東森新聞）

「你把他打死就不對了！」翁男的媽媽表示，兒子沒有拿槍僅是拒捕，員警可以打腳，沒有打身體的必要，因此對顏利丞提出業務過失致死的告訴。雖然警政署、台南市警局長等力挺員警適時用槍保衛同仁，但員警們面對司法調查仍是備感壓力。

歷經1年的調查，檢方指出，顏員依法逮捕通緝犯，開槍主要原因為見到同事生命受到安全，以及要阻止翁男在人車流量多的市區內失控駕駛，考量當下情況急迫，才會持槍朝車內射擊，主要目的是威嚇對方停車。

▲▼台南警見同事遭拖行…開6槍擊斃通緝犯　「符合用槍時機」獲不起訴。（圖／東森新聞）

▲顏員認為，當下只想著救同事的性命。（圖／東森新聞）

檢方表示，顏員認為開槍打輪胎無法立刻減損車子的行動力，且破窗也可進入車內阻止翁嫌，判斷「合理使用警槍、未逾必要程度」才會開槍；另外，顏員所開之第二槍雖有擊中翁嫌的風險，但並非開槍時可預料，不能以抽象的風險限制員警朝擋風玻璃開槍，因此認定用槍時機符合警械使用條例相關規定不起訴，且翁嫌家屬未再聲請再議。

「感謝司法挺我們！」顏利丞接受《聯合報》採訪表示，他收到檢方寄來的不起訴書時鬆了一口氣，也很感謝台南市警察局、永康警分局及南檢檢察官，此次的不起訴對提升警察的士氣有很大的幫助。

▼顏利丞感謝司法及警界相挺。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市永康分局欲逮捕通緝犯翁國銘時，翁嫌開車拖行警員劉耿銘拒捕，顏員不得已朝車副駕駛座連開4槍，擊中翁嫌送醫身亡，顏員不起訴處分。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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關鍵字：通緝犯,拖行,擊斃,不起訴,台南

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