「南嵌小辣椒」郭芷嫣嗆電爆、加料　涉恐嚇罪警發通知約談調查

▲桃園空服員職業工會罷工現場，僅剩少數會員處理善後罷工帳篷。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市空服員產業工會長榮分會幹部郭芷嫣最近在內部社群軟體發言要在機師飛機餐裡加料引起風波，長榮航空8日晚間已到蘆竹分局南崁派出所提告，警方透露將傳喚郭到案說明，但時間與細節則不便透露；長榮航空強調，公司對於飛安要求絕不妥協，該案已由警方調查進入司法程序，靜待調查結果出爐，至於郭姓空服員於調查期間，將改為地勤服務。

桃園市空服員職業工會幹部郭芷嫣在內部社群軟體在機師飛機餐加料發言，郭9日聲明承認是玩笑話，但長榮航空8日晚間8時已報案，警方已立案調查，預計這兩天會約談郭芷嫣到案說明；桃園地檢署也表示，若警方做完筆錄後，會由專責檢察官負責調查，包括整起長榮航空罷工案。

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▲桃園空服員職業工會幹部郭芷嫣日前在工會投票前願意帶領會員再戰10天。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市空服員職業工會9日未多做回應，認為工會與郭姓幹部回應已在網路上可供參考，此外，現在網路上有非常多冒用暱稱、圖像之發言，已經造成嚴重的誤會與撕裂，工會已與郭姓幹部求證，本人並無霸凌意圖，也未回公司上班，所謂霸凌一事根本並未發生，子虛烏有。

長榮航空則提出聲明，公司8日晚間已依照民用航空法第101條的規定，由法務人員已向蘆竹分局南崁派出所完成報案手續，長榮航空對於飛安要求絕不妥協，將待調查結果出爐後，長榮航空將依相關法令及公司內部管理規則辦理，郭姓空服員於調查期間，將改為地勤服務，待調查結果出爐後再行調整。

桃園市警局蘆竹分局9日指出，長榮航空8日晚間完成報案手續，警方已著手調查，後續將約談郭芷嫣說明案情，但9日一直無法聯繫上郭芷嫣，警方將持續聯絡郭到案說明。

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