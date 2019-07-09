每天摔2次...汐止「6月大男嬰」疑遭保姆施虐！腦出血縫近20針

▲汐止商姓保姆疑虐童，將6個月大小男嬰摔到腦出血引發癲癇。（示意圖／視覺中國CFP）

記者孫于珊／新北報導

新北市汐止區建成路178巷內住宅，一名28歲陳姓媽媽5月20日晚間6時許，接獲50歲保姆訊息稱，當日下午5時30分替黃姓小男嬰餵奶後就翻白眼，便直接帶男嬰就醫及聯繫家屬，經醫師檢查，男嬰顱內出血，但無明顯外傷，事後家屬報警處理，也將此事PO上網提醒大家小心。警方已依規定受理並傳喚相關證人及保姆到案說明，並將案件以業務過失傷害罪移送士林地檢署偵辦。

▲陳姓媽媽在網上披露新北市汐止區的惡劣保姆。（圖／翻攝自MOPTTV鄉公所）

陳姓媽媽在網上指出，她的小孩5月底被保姆摔到腦出血引發癲癇，當天半夜緊急開刀，縫了近20針，醫生說新舊的腦出血都有，表示不只摔一次，而保姆卻稱她沒有帶24小時，是母親自己摔得也有責任。陳姓媽媽直批保姆實在惡劣！為了避免下一個無辜孩童受害，她在網上公布保姆姓氏及居住地，希望不再有類似案件發生。一名熱心網友也將這篇文章轉PO到臉書社團《汐止集團》上，一起呼籲大家要小心。

▲訊息中可以看到，男嬰母親質問「每天摔幾次」，結果保母回應「1-2次」。（圖／翻攝自MOPTTV鄉公所）

據了解，疑似被保姆虐待的男嬰才6個月大，汐止警分局獲報後，馬上約談涉案保姆及男嬰父母作筆錄，警方將男嬰病例及轉院等相關資料整理後，已將案件移送至士林地檢署偵辦中。

▼熱心網友轉貼陳姓媽媽的文章，呼籲大家要小心。（圖／翻攝自臉書《汐止集團》）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

【更多新聞】

►影／台師大UBA女星涉虐狗「當籃球打」 坦承心情不好才動手...已被禁賽

►影／被超車按喇叭後遇拳頭雨 半裸8+9囂張狂打運將濺血

►影／騎士逞快卻賭輸…猛催油門煞不住 超速撞擊人車噴飛