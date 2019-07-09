長榮空姐罷工棚晚間11時拆完　8成三寶發回逾時改到北市工會領

▲長榮空姐罷工棚拆除作業預計今晚11時完成，工人加緊趕工中。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

長榮航空罷空9日晚間24時落幕，罷工棚拆除作業從上午6時30分開始，包括值班會員與幹部都主動來清理現場，工人指出，預計今晚11時前可以全部拆除完畢，至於發放三寶作業，目前已有近8成三寶已被領走，剩餘未領者必須到台北市的空服員職業工會中心領取。

長榮航空罷工於上週六晚間，勞資雙方在勞動部、桃園市政府等單位協助下於桃園市政府完成團體協約簽約，結束為期17天的空服員罷工事件，其中南崁總公司前罷工現場在9日晚間全部拆除完畢，也代表罷工事件正式結束。

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▲長榮航空罷工現場僅剩最後2組值班會員發放三寶，若還未完成領取者必須到台北市空職中心領取。（圖／記者沈繼昌攝）

傍晚5時許，拆除工人拆除舞台、帳棚與布幕，廠區內的幾座小帳棚則在下午全部拆除完畢，工人們透露，預計帳棚將於晚間8時30分拆除，僅剩兩座小帳棚提供值班會員發放三寶，預計10時結束領取作業，2座小帳棚約60分鐘可以拆除完畢。



今天是領取三寶的最後一天，但值班會員未說明實際還剩多少三寶未發放，但現場還剩約4至5百份，也就是說，全部2300餘份三寶已被領走逾8成，若未能在今晚領回者，則必須到台北市的空服員職業工會中心領取。

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