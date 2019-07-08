作業忘寫完！8歲童遭3班代「賞40巴掌＋罰跪1hr」　校方：別把事鬧大

▲男童當時被打到送醫治療。（圖／翻攝微博，下同）

大陸中心／綜合報導

遼寧大連市一名8歲男童在今年4月時，因為作業沒寫完，遭到3名班代賞了40巴掌，甚至還被罰跪1小時；事件爆發後，他在家裡整整待了2個多月都不敢去學校。此外，讓男童媽媽更怒的是，這段日子校方不僅無關緊要，甚至還回應，希望不要把事情鬧大。

綜合陸媒報導，男童媽媽張女表示，這件事已過了2個多月，但仍然沒有合理的結果。該事件爆發時，校方當時回應，「寫這些東西放在網路上，甚至讓媒體這樣報導，這樣對孩子有什麼好處？你想出國可以，但只要在中國唸書，事情鬧得越大，對孩子影響就越大。」

據了解，男童當時因為社會課作業沒有做完，中午在學校老師辦公室被裡，被3名同班同學毆打，並且下跪長達1個小時40分鐘，不僅臉頰紅腫，連掌印都清晰可見。

▲男童被霸凌至今已2個多月，他卻不敢去學校。

自從兒子出事後，就變得十分膽小，張女甚至幾乎將工作停止，和家人輪流照顧、陪伴他。事後，張女一家人到大連市教育局投訴，但工作人員則表示，這件事他們管不了，投訴只能去甘井子區教育局。

張女表示，「我孩子被打已過了2個多月，學校和教育局都沒有給出明確處理意見，雖然兒子也想回到學校上學，但又不願意見到老師和同學，這樣下去也不是辦法。」最後，張女只好幫兒子辦轉學，只求孩子能轉學到一個在教學質量上，不比之前學校差很多的學校。她無奈地說，該間學校校長曾說過，已進行內部處理，但結果不能告訴她，因此至今什麼都還不知道。