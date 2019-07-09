女泣訴剪髮「恐怖8分14秒」！控設計師襲胸、下體頂臀　檢偵查2次全不起訴

▲桃園市藍姓髮型設計師遭女子指控於去年7月剪髮過程涉嫌以下體頂撞等性騷擾。（示意圖／取自pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名女子指控，107年7月間桃園區每家美髮店藍姓髮型設計師趁著她修剪頭髮、不能抗拒之際，多次以手觸碰胸部，還以下體衝撞其臀部等涉嫌性騷擾、強制猥褻罪嫌，因此憤而提告。但桃園地檢署查無實據，因此最後予以不起訴處分；女子聲請再議，高檢署發回續偵，檢察官根據監視畫面與在場證人證詞偵結，仍以不起訴處分。

該名年約30歲女子控訴，去年7月2日晚間6時20分許，她在桃園區某美髮店修剪頭髮，由身兼店長與髮型設計師的30歲藍姓男子操刀幫忙剪髮，但藍卻多次趁她不能抗拒之際，以手碰觸胸部，並趁拿取頸部毛巾時偷瞄她的背部與內衣；最令女子無法接受的是，藍男在修剪後方頭髮時，還藉機以下體頂撞她右側臀部，以此方式強制猥褻得逞。

檢警調查，女子的鄭姓友人也說，女子當天離開美髮店就打電話向他哭訴，不斷說「很難過、很害怕」，他聞言後馬上騎車到美髮店找藍男質問，但卻沒有結論，最後只能不斷安慰女子；另還有李姓友人也接到女子哭訴相同內容電話。

對於指控，藍男則頻頻喊冤，表示他為女子剪髮就是一般剪髮動作，沒有刻意偷看、貼近女子，自己被控性騷、猥褻感到莫名其妙。另名許姓證人也說，她負責幫女子洗頭、頭皮保養與吹乾頭髮等工作，其他都是由藍男負責，但過程中未見女子有任何異狀。

檢方調閱店內監視器畫面，全長約8分14秒，藍替女子剪髮的過程，動作與一般剪髮流程無異，也未發現有女子指控性騷擾與強制猥褻行為。其他在場者也指稱，藍男替女子剪髮時，動作與一般剪髮一樣，並沒有什麼異常狀況，檢方認為，難以單憑女子指控即認定藍男有性騷擾、踰矩行為，續偵偵結仍予以不起訴處分。

【更多新聞】

►中壢出租套房火警4嗆傷送醫 疑因電器使用不當釀災

►「南嵌小辣椒」郭芷嫣嗆電爆、加料 涉恐嚇罪警發通知約談調查

►「察查賄選及暴力執行小組」成立 假消息與暴力都入列