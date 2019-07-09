　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女泣訴剪髮「恐怖8分14秒」！控設計師襲胸、下體頂臀　檢偵查2次全不起訴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市藍姓髮型設計師遭女子指控於去年7月剪髮過程涉嫌以下體頂撞等性騷擾。（示意圖／取自pixabay）

▲桃園市藍姓髮型設計師遭女子指控於去年7月剪髮過程涉嫌以下體頂撞等性騷擾。（示意圖／取自pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名女子指控，107年7月間桃園區每家美髮店藍姓髮型設計師趁著她修剪頭髮、不能抗拒之際，多次以手觸碰胸部，還以下體衝撞其臀部等涉嫌性騷擾、強制猥褻罪嫌，因此憤而提告。但桃園地檢署查無實據，因此最後予以不起訴處分；女子聲請再議，高檢署發回續偵，檢察官根據監視畫面與在場證人證詞偵結，仍以不起訴處分。

該名年約30歲女子控訴，去年7月2日晚間6時20分許，她在桃園區某美髮店修剪頭髮，由身兼店長與髮型設計師的30歲藍姓男子操刀幫忙剪髮，但藍卻多次趁她不能抗拒之際，以手碰觸胸部，並趁拿取頸部毛巾時偷瞄她的背部與內衣；最令女子無法接受的是，藍男在修剪後方頭髮時，還藉機以下體頂撞她右側臀部，以此方式強制猥褻得逞。

檢警調查，女子的鄭姓友人也說，女子當天離開美髮店就打電話向他哭訴，不斷說「很難過、很害怕」，他聞言後馬上騎車到美髮店找藍男質問，但卻沒有結論，最後只能不斷安慰女子；另還有李姓友人也接到女子哭訴相同內容電話。

對於指控，藍男則頻頻喊冤，表示他為女子剪髮就是一般剪髮動作，沒有刻意偷看、貼近女子，自己被控性騷、猥褻感到莫名其妙。另名許姓證人也說，她負責幫女子洗頭、頭皮保養與吹乾頭髮等工作，其他都是由藍男負責，但過程中未見女子有任何異狀。

檢方調閱店內監視器畫面，全長約8分14秒，藍替女子剪髮的過程，動作與一般剪髮流程無異，也未發現有女子指控性騷擾與強制猥褻行為。其他在場者也指稱，藍男替女子剪髮時，動作與一般剪髮一樣，並沒有什麼異常狀況，檢方認為，難以單憑女子指控即認定藍男有性騷擾、踰矩行為，續偵偵結仍予以不起訴處分。

【更多新聞】

►中壢出租套房火警4嗆傷送醫　疑因電器使用不當釀災

►「南嵌小辣椒」郭芷嫣嗆電爆、加料　涉恐嚇罪警發通知約談調查

►「察查賄選及暴力執行小組」成立　假消息與暴力都入列

ET快訊
一張海灘夜景圖「引萬人崩潰」！　網：看出是車門左腦比較發達
警傳喚16：30到案調查！　郭芷嫣突來電：精神不好，改天再約
大學高挑校花「爬上40多人床」　14年從小科員變副市長

關鍵字：髮型設計師,遭指控強制猥褻,監視器還清白,不起訴

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

保母涉虐童！90公分童血濺2公尺成植物人　法官：「無法證明她動手」判2年

圍毆藝人包小柏　逃亡13年躲過刑責「同夥都已判刑定讞」

被控雇正妹業務迷詐百男3000萬　他擦身韓國瑜小內閣後判無罪

妻騎Ubike遭水泥車輾爆頭　家屬斥下跪駕駛：沒有人能原諒你

重機騎上基隆海洋廣場「爽停木地板平台」　警循線追車牌告發

開BMW偷「早餐阿嬤」！嫌大膽跨蹲竊走2500元　嬤急奔拉車門追不回

鐵路勇警李承翰殉職！　警署急修「警械條例」保障用槍權

女泣訴剪髮「恐怖8分14秒」！控設計師襲胸、下體頂臀　檢偵查2次全不起訴

台中港輪船船員灑水！疑水管捲入輸送帶　右手臂慘被硬生扯斷

殺警犯原目的地為總統府　羅友志「搭笑哭表情」：早知道不阻止你...網全罵爆

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無辜臉XD

造反啦～叛逆鸚鵡撂狠話狂嗆爸 舉腳耍壞凶巴巴「再吵打你喔！」

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

漂亮的女議員應該「認真做功課」　潘恆旭為發財嗆黃捷：別見獵心喜

保母涉虐童！90公分童血濺2公尺成植物人　法官：「無法證明她動手」判2年

圍毆藝人包小柏　逃亡13年躲過刑責「同夥都已判刑定讞」

被控雇正妹業務迷詐百男3000萬　他擦身韓國瑜小內閣後判無罪

妻騎Ubike遭水泥車輾爆頭　家屬斥下跪駕駛：沒有人能原諒你

重機騎上基隆海洋廣場「爽停木地板平台」　警循線追車牌告發

開BMW偷「早餐阿嬤」！嫌大膽跨蹲竊走2500元　嬤急奔拉車門追不回

鐵路勇警李承翰殉職！　警署急修「警械條例」保障用槍權

女泣訴剪髮「恐怖8分14秒」！控設計師襲胸、下體頂臀　檢偵查2次全不起訴

台中港輪船船員灑水！疑水管捲入輸送帶　右手臂慘被硬生扯斷

殺警犯原目的地為總統府　羅友志「搭笑哭表情」：早知道不阻止你...網全罵爆

ET民調／藍白綠「三腳督」國民黨派郭台銘或韓國瑜都贏　四成受訪者認郭能帶動台灣經濟發展

蕾哈娜「唐朝風團扇、花鈿」登封面　零違和網讚：不愧是山東天后！

「開山里飛曼谷」開賣！　航空公司玩哏：里民獨享優惠～

58％女性被親人下毒手　凶殺案致死率是恐怖攻擊的5倍

美經濟學大師柯文點名「貿易戰最大輸家」　台灣很難選邊站

世大運／成人級國際賽初體驗　菜鳥李婕瑜品勢雙銀

沿岸毒藻大爆發！墨西哥灣成「死亡區」　密西西比州關閉21處海灘

加油站暴衝！18歲女騎士油門一催　機車左偏直撞警車…網友笑翻

小資族的救星！ H＆M 推出「延後付款方案」等你發薪水再還錢

不只開山里疫情！日本腦炎現蹤台中...男子又燒又吐一度被當登革熱

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

社會熱門新聞

妻騎UBike爆頭慘死！水泥車..

即／UBike女騎士遭水泥車輾..

快訊／普悠瑪檢傷英雄驚傳自殺身..

為了500元！「基隆副本女王」..

即／士林阿嬤騎車連3撞　倒地遭..

女導遊戲稱原住民「番仔」　 觸..

女同事電眼勾人...他扯口罩！..

台鐵殺警嫌最終目的曝光　要去總..

汪建民生活困難　粉絲幫借500..

即／士林遊覽車撞3機車！女騎士..

闖黃燈！貨車撞飛騎士致死　法官..

台中受虐女嬰病況好轉　今轉普通..

她上山看夜景竟被逼打手槍

少女被他「襲胸摸下體」　6年後..

更多熱門

相關新聞

通緝犯開車拖行警員被擊斃　檢：不起訴

台南市永康分局警員顏利丞，4月16日上午到北區西門路3段，支援逮捕通緝犯翁國銘時，因翁嫌開車拖行警員劉耿銘拒捕，顏員不得已朝副駕駛座連開4槍，第2槍擊中翁嫌送醫身亡，台南地檢署檢察官認定當時情況急迫，有用警槍制止翁嫌拒捕需要，員警使用警槍時機合理，未逾必要程度，對顏員偵結不起訴處分。

離職警扮柯南抓姦　嗆小王「你太太讓我睡」

女如廁認被偷拍　真相是玩手遊

南庄鄉長當選無效駁回　法官信沒買

菲姐遭舊愛控恐嚇　她反控誣告結果出爐

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 花木蘭 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

即／郭芷嫣認了　加料是她說的

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的不是她

嗆去死！女韓粉道歉：被設計羞辱

網爆台大醫畢業？郭芷嫣學歷曝光

遊迪士尼遺失水瓶！她已放棄結局暖爆

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」

林志成4金句狂勸退！館長一回萬人笑爛

買站票搭普悠瑪！她挨轟：請妳下車

女友偷飛日本驚喜！ABC男友崩潰關門

即／京都花見小路傳火警　餐廳遭噬

正妹老師連PO「限定泳衣照」！

張克帆暴風狂減16kg「瘦回瓜子臉」

唐綺陽／2019下半年完整運勢！

野生「大咖南韓女神」現身瑞豐夜市

更多

最夯影音

更多

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面