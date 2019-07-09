快訊／警傳喚16：30到案調查！　郭芷嫣突來電：精神不好，改天再約

▲工會幹部郭芷嫣遭警方傳喚調查，但郭卻突然來電稱「精神不好，改天再約」。（圖／記者林敬旻攝）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

長榮罷工雖然落幕，但桃園市空服員工會卻傳出霸凌風波，工會長榮分會幹部郭芷嫣遭爆在LINE群組中嗆聲「電爆落跑者」，甚至還傳出要在機師餐點中「加料」。對此，長榮航空8日晚間已經完成報案手續，警方也著手展開調查，並在9日下午4時30分傳喚郭到偵查隊做筆錄，但郭卻突然致電稱「精神狀況不好」取消筆錄，表示「改天再約」。

長榮空服員郭芷嫣今年1月爆出「擦臀風波」，還聲淚俱下召開記者會，強調自己身心受創，並被診斷罹患急性壓力症候群，讓外界心疼不已。此次長榮罷工，郭芷嫣在工會中表現也相當顯眼，在工會代表與董事長林寶水閉門協談後，郭還主動挺身喊話，「晚會、高空、剃光頭，我做得到！」要大家再給她10天，不排除會有更激烈抗議手段罷工到底。

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▲郭芷嫣在罷工時挺身而出、落淚喊話，要求大家再給她十天。（圖／記者張榮恩攝）

如今長達17天的罷工落幕，怎料郭芷嫣竟又成為鎂光燈焦點，遭網友踢爆在LINE群組中揚言要「電爆」中途跳船的罷工空服員，還戲稱「80（霸凌）列車啟動了」，甚至還被踢爆要在機師的餐點中加料。

長榮航空認為，該不當言論已經涉及飛安，因此緊急將郭芷嫣停飛，並轉調地面勤務，同時在8日晚間依照民用航空法第101條規定向桃園蘆竹分局南崁派出所完成報案手續。眼見事件越演越烈，郭芷嫣9日現身坦承，群組中那句「entree要被加料的人」確實是她說的，但強調絕無霸凌意圖，「此句發言並非表示『我』有要加害該名員工之意圖，因為若未來假設我與該名員工同飛，加害該名員工將影響自己的人身安全和飛航安全，故此句純為玩笑話。」

郭芷嫣原本剛強的正義形象，豈料卻在罷工落幕後成為眾矢之的。而今警方也證實，原本預計9日下午4時30分傳喚郭芷嫣到案說明、做筆錄，但郭卻在約定時間前突然來電告知，稱自己「精神狀況不好」、「改天再約！」

▲在罷工落幕後，郭芷嫣又捲入霸凌、加料風波。（圖／翻攝自Facebook／桃園市空服員職業工會）