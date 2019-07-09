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通緝犯開車拖行警員！他急開4槍...意外擊斃耍狠男　檢：用槍合理不起訴

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▲台南市永康分局欲逮捕通緝犯翁國銘時，翁嫌開車拖行警員劉耿銘拒捕，顏員不得已朝車副駕駛座連開4槍，擊中翁嫌送醫身亡，顏員不起訴處分。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲顏姓員警意外擊斃通緝犯，獲不起訴處分。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局警員顏利丞，4月16日上午到北區西門路3段，支援逮捕通緝犯翁國銘時，因翁嫌開車拖行警員劉耿銘拒捕，顏員不得已朝副駕駛座連開4槍，第2槍擊中翁嫌送醫身亡，台南地檢署檢察官認定當時情況急迫，有用警槍制止翁嫌拒捕的需要，員警使用警槍時機合理，未逾必要程度，對顏員偵結不起訴處分。

台南地檢署襄閱主任檢察官柯怡伶表示，此案是檢察官莊士嶔偵結不起訴，因為翁嫌家屬未聲請再議，對顏員涉業務過失致死罪嫌的不起訴處分已確定。

檢方指出，警員依法逮捕通緝犯，顏員是為阻止同事遭到翁嫌座車拖行、危及同事生命安全與市區上午流量多的過往人車安全，考量情況急迫，不得已才持槍朝車子射擊，目的是威嚇翁嫌停車。

顏員考量，當時翁嫌為了擺脫攀住駕駛座的劉耿銘，變換車子檔位，突然前進又後退再前進，情勢危急，才會決定朝副駕駛座開槍，以震懾翁嫌；開槍打破車窗也可進入車內制伏翁嫌，若打車子輪胎，事實上無法立即減損車子的行動力，顏員所為是「合理使用警槍、未逾必要程度」。

檢方強調，顏員所擊發之第2槍，雖因車輛於開槍時正處於行進間，具有擊中翁嫌之風險，但究竟是否會因此擊中翁嫌，並非顏員開槍時所能預料，尚不能僅因抽象地有上述風險，即認身為警察之顏員絕不能朝向擋風玻璃射擊。況此風險之產生乃係因翁嫌經警員表明身分且告知其經通緝後，仍拒絕遵從執法警員命令就範，一再拒捕並欲駕車逃離，致危害警員及用路人安全所致，理應自行承擔前開風險實現之後果。

檢方認為，事件後果不應由為了保護民眾生命、身體安全而開槍制止之執法警員承擔，方屬事理之平，否則若被害人於駛車逃離途中，撞傷或碾壓劉耿銘或來往路人，因此造成傷亡，社會大眾衡情亦會指責人在現場執法之顏員，持有警械卻未使用以即時制止翁嫌之危險駕駛行為，顯非公允。

檢方認定依案發時之客觀情狀急迫之程度，確有足認當時已達使警用槍械制止翁嫌拒捕倒車行為之急迫需要，顏員用槍時機屬合理，使用未逾必要程度。

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關鍵字：通緝犯,拖行,擊斃,不起訴

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