「大坨口水」吐超市飲料裡！　噁男完事後笑著離開

▲美國一名男子惡作劇，吐口水到蜜茶裡面。（圖／翻攝自reddit）

記者張靖榕／綜合報導

繼先前一名女子打開冰淇淋桶舔了一口又放回去超商冰櫃的惡作劇後，美國又有一名男子在超市打開桶裝飲料，直接朝裡面吐口水，又原封不動擺回架上，還露出一副沾沾自喜的表情，引起網友砲轟，「這種人應該要坐牢」、「這是個人X」、「所以我都只買密封的商品」。

一名網友在網路論壇「reddit」po出影片，當中一名穿著黑色帽t、頭戴毛帽的男子和幫忙錄影的朋友在一間超市，他從開放架上拿出一桶亞利桑那牌（Arizona）的蜜茶。他沒有打算結帳，反而直接轉開瓶蓋，朝裡面吐了一大口唾液，接著把瓶蓋轉緊放回架上，擺出對這樁惡作劇很滿意的微笑後，就轉身離開。

▼吐完口水後，男子把商品放回架上，相當滿意自己的「傑作」。（圖／翻攝自reddit）

網友看完影片後都對該男子的行為感到不齒，「至少這些北七把自己的犯罪行為po上網了，來人啊，抓」、「這些傢伙應該被抓去關」、「真是噁心」、「老實說，那老兄作案完後的表情整個惹怒我，他以為這樣有多有趣」、「還是有老大不小的男人會覺得這樣很好笑」；還有網友反諷，「這樣超好玩的啊，你不知道一堆『酷孩子』都會這樣做嗎？」