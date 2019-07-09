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朋友請吃宵夜「結好帳」　19歲女又加點＄450串燒…門牙當場被打爆

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▲▼朋友請吃宵夜「結好帳」　19歲女又加點＄450串燒…門牙當場被打爆。（圖／翻攝自微博）

▲楊女與朋友吃宵夜起爭執，門牙當場被打斷；員警在協調過程中則無辜被咬傷。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名19歲楊姓少女日前和朋友吃宵夜，對方大方表示會負責買單，於是她就點了好幾瓶啤酒，以及100多元（人民幣，約新台幣450元）的麻辣燙，朋友也確實按照約定結帳；不料楊女事後又加點了超過100元的串燒，對方便拒絕繼續請客，並且與她發生口角和肢體衝突，楊女的牙齒還在爭執中被狠狠打斷。

綜合陸媒報導，此事發生在浙江省台州市天台縣，楊女上（6）月23日凌晨和男友唱完卡拉OK後，打算坐上計程車離開，沒想到突然有一個人硬坐上他們的車。「對方一直說認識我，說我生日的時候他沒有來，所以願意請我吃宵夜當賠罪。」

▼白衣男自稱是楊女朋友。（圖／翻攝自微博）

▲▼朋友請吃宵夜「結好帳」　19歲女又加點＄450串燒…門牙當場被打爆。（圖／翻攝自微博）

起初這名男性「朋友」都很大方地請楊女吃東西，不管是酒錢還是麻辣燙，都由他一手支付；不過楊女之後又再加點100元的串燒時，對方卻不願繼續買單，兩人便當場打了起來，楊女的牙齒還被狠狠打斷。員警到場了解經過時，發現兩人身上都散發濃濃酒氣，於是將他們帶回派出所調查。

▼楊女在派出所大吵大鬧，還咬傷員警。（圖／翻攝自微博）

▲▼朋友請吃宵夜「結好帳」　19歲女又加點＄450串燒…門牙當場被打爆。（圖／翻攝自微博）

想不到在釐清事件的過程中，楊女竟然趁著醉意咬了員警的手臂。據悉，經過調解後，楊女已經與友人和解，他們同意牙齒的修補費由雙方各承擔一半，不過咬傷警方的行為，仍被判處拘役10天。

網友看完荒謬過程後紛紛留言，「這還稱得上朋友嗎？」、「兩邊都在發酒瘋吧」、「男方驚覺女孩是吃貨，才突然反悔？」、「牙齒被打壞還能咬警察，我服了」、「吃宵夜吃到缺牙」、「員警好無辜」、「趕快都抓去關一關吧，別再出來丟臉了」。

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關鍵字：宵夜,串燒,牙齒,朋友,買單,結帳

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