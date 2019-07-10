　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

自租宅曝光！　韓國瑜親自回應：就是個睡覺休息的地方

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者洪正達、賴君欣／高雄報導

韓國瑜就任高雄市長後，不入住市長官邸，選擇自行租屋，日前被民進黨議員揭露韓位於左營的租屋處「太普上新光」大樓月租金要3萬多元根本就是「豪宅」，韓在10日親自回應，表示租屋處就是休息睡覺的地方而已，對於目前閒置的市長官邸，韓則表示，若有需要可外借給公益團體使用。

▲▼ 0710_韓國瑜高雄租屋處 。（圖／高雄市政府提供）

▲韓國瑜租屋處曝光，表明這不是豪宅，只是用來休息睡覺的地方。（圖／高雄市政府提供）

高雄市政府10日一早就公開韓國瑜住處的照片，據了解，該棟位於左營區的「太普上新光」大樓樓高20多層，而韓國瑜就住在15樓，住處室內面積約30多坪，格局則是3房1廳，沒有太多的鋪張。

▲▼ 0710_韓國瑜高雄租屋處 。（圖／高雄市政府提供）

▲▼韓國瑜租屋處曝光，屋內陳設相當簡單，物品更是少得令人訝異。（圖／高雄市政府提供）

▲▼ 韓國瑜租屋處 。（圖／高雄市政府提供）

透過照片可以看見，屋內陳設相當簡單，客廳擺放著L型沙發，一旁還有按摩椅，而鏡頭轉向另一邊則是和室設計的工作室，書架上擺了各式書籍，還有影印機及列表機，讓韓國瑜在家時也能辦公簽署公文。

韓國瑜的住處中沒有太多的擺設，物品更是少的令人訝異，對此韓國瑜10日上午親上火線回應「租屋處就是休息睡覺的地方而已」，至於閒置中的市長官邸，「若有需要可外借給公益團體使用」。

▲▼ 0710_韓國瑜高雄租屋處 。（圖／高雄市政府提供）

ET快訊
《MIB星際戰警》男星證實過世！威爾史密斯悼念：R.I.P
惡搞蘇貞昌告別式摔筆假消息　警逮到造謠韓粉工程師
「六指賭魔」陳宏宗命喪槍口　「耍老千被抓斷4次」左掌只剩大拇
情侶同年同月同日生！見爸媽才知是「雙胞胎姊弟」分手…男友自殺

關鍵字：韓國瑜,租屋處,左營,豪宅,民宅

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

被問「民調輸韓國瑜9%」　郭台銘霸氣回：我絕對不相信

「開山里」烏龍警訊誤發全國　陳時中致歉：已進行系統除錯

自租宅曝光！　韓國瑜親自回應：就是個睡覺休息的地方

楊秋興批「Yes, I Do」真噁心　韓國瑜回應「尊重，未來仍可合作」

影／LAMIGO球隊未談妥　郭台銘怒罵「從中作梗者」：就是蔡英文

民調高過郭董？韓國瑜：無法掌握但會「竹筒倒豆子」清楚表述

全齡式樹林藝文大樓啟用　侯友宜體驗全台首創「紅繩懸吊運動設備」

台南狼師遭控20年性侵26學生　監委申請調查

拚民調下重鹹暗批對手　郭台銘：讓台灣翻轉未來「不跟黑金勾結」

助柯文哲參選2020？　親民黨：1加1大於2、柯P是好母雞

比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假 民眾驚：太逼真

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

高雄「浮誇Ｘ痛風系」手抓海鮮桶！ 豪邁鋪整桌！還能吃到超大麵包蟹

BY2私下Battle畫面曝光　其他學員才看5秒：已經贏了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

林逸欣《離開地球表面》神改編　「鋼琴古箏小提琴狂換」超強！！

腦麻朋友吃力比出「加油手勢」 霸氣郭台銘秒哭...手帕猛擦淚

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

挨批月租4萬爽住「神秘豪宅」　韓國瑜：歡迎來我家泡茶聊天

《朵拉與失落的黃金城》最新預告

被問「民調輸韓國瑜9%」　郭台銘霸氣回：我絕對不相信

「開山里」烏龍警訊誤發全國　陳時中致歉：已進行系統除錯

自租宅曝光！　韓國瑜親自回應：就是個睡覺休息的地方

楊秋興批「Yes, I Do」真噁心　韓國瑜回應「尊重，未來仍可合作」

影／LAMIGO球隊未談妥　郭台銘怒罵「從中作梗者」：就是蔡英文

民調高過郭董？韓國瑜：無法掌握但會「竹筒倒豆子」清楚表述

全齡式樹林藝文大樓啟用　侯友宜體驗全台首創「紅繩懸吊運動設備」

台南狼師遭控20年性侵26學生　監委申請調查

拚民調下重鹹暗批對手　郭台銘：讓台灣翻轉未來「不跟黑金勾結」

助柯文哲參選2020？　親民黨：1加1大於2、柯P是好母雞

金馬影展攜手寶格麗辦講座　37場電影大秀半世紀經典珠寶

國泰航空收購廉航香港快運　公平會點頭答應了

讓海廢不廢！台東青年海廢浮球大改造　即日桃園機場展示

帶兒逛超市！媽結帳發現「少算布丁錢」秒掏皮包還　一旁時尚女卻罵：白痴

產後陷憂鬱損失10萬↑　林采緹狂甩22公斤曝「黑歷史」

電動汽機車未來擬徵收「汽燃費」　交通部：列入政策參考

愛穿夾腳拖＝赤腳走路！「傷害部位」一次揭露　專家：走久變內八

5大最夯大學城住宅　高科大1字頭房價　最具投資相

中職／榮幸被兄弟選到　黑馬曾頌恩最愛恰恰

修杰楷出國收「藍色小藥丸」！　賈靜雯羞羞臉：吃了馬上見效

電動機車消費者意見調查(限18歲以上)

根據經濟部工業局「電動機車產業網」資料顯示，過去五年消費者購買電動機車數量每年都呈現倍數成長，顯示一般民眾對於電動機車的接受度已大幅提高。那麼消費者對於電動機車的看法如何？《ETtoday 新聞..

政治熱門新聞

Lamigo賣5.88億差臨門..

LAMIGO未談妥　郭台銘怒罵..

洗車場韓粉老闆　擅拆客信件挨轟

嗆去死！女韓粉道歉：被設計羞辱

郭台銘喊選情告急：民進黨惡意灌..

父子都遇韓粉糾紛！受害車主老爸..

遭韓粉批韓黑　楊秋興：我句句實..

親民黨2020等柯文哲點頭？柯..

被嗆「不會下蛋老母雞」　黃光芹..

韓租屋處曝光！他回「僅休息睡覺..

選情緊繃激動落淚　郭台銘對韓國..

韓國瑜自稱22歲首投民進黨　網..

「君鴻被判死刑！」　記者會揭歇..

ET民調／藍白綠「三腳督」國..

更多熱門

相關新聞

韓粉霸凌女友！他嗆：跟猩猩一樣

高雄鹽埕區一家甜點店「罷韓」惹出風波，將原價70元的香蕉煎餅，推出「發大財特價」一份1000元，該活動讓一名楊姓女韓粉大暴走，當眾怒嗆18歲女學生，事後該名女學生被不理性的網友肉搜辱罵，她也氣得寫下805字反擊，而男友也用行動支持，諷刺韓粉「每個都跟猩猩一樣！」

楊秋興批很噁心　韓回應：尊重

民調高過郭董？韓：我們做該做的

郭台銘幫軍公教加薪　朱立倫：不能只加選舉年

朱立倫打臉韓國瑜：徵募併行就是現行制度

讀者迴響

發燒話題

世大運 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

情侶同天生！見爸媽才發現是「雙胞胎姊弟」男友悲痛自殺

男友被鎖門外！她遭好友性侵哭：不要

在姑姑床上嘿咻14歲表妹　高壯軍人大戰12次

快訊／嘉義警擊斃槍擊要犯

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！走光舊照瘋傳

館長親口道歉吳宗憲！痛心認錯「我這種台灣賤畜」

韓粉集體霸凌18歲妹！她淚打「805字」反擊

客才裝冷氣就罵不冷　家電商一看超傻眼

高中妹加油站打工：你老婆呢？一周後接駕駛電話傻住

台南警開6槍擊斃通緝犯　符合用槍時機獲不起訴

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

警開6槍擊斃通緝犯不起訴　死者母哭訴

老闆娘攔車理論　慘被貨車輾過身亡

泫雅素顏曝光「嘴唇腫2倍」韓網：超明顯

郭芷嫣遭停飛　工會：和平協議恐中止

更多

最夯影音

更多

比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假 民眾驚：太逼真

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

高雄「浮誇Ｘ痛風系」手抓海鮮桶！ 豪邁鋪整桌！還能吃到超大麵包蟹

BY2私下Battle畫面曝光　其他學員才看5秒：已經贏了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面