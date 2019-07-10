自租宅曝光！　韓國瑜親自回應：就是個睡覺休息的地方

記者洪正達、賴君欣／高雄報導

韓國瑜就任高雄市長後，不入住市長官邸，選擇自行租屋，日前被民進黨議員揭露韓位於左營的租屋處「太普上新光」大樓月租金要3萬多元根本就是「豪宅」，韓在10日親自回應，表示租屋處就是休息睡覺的地方而已，對於目前閒置的市長官邸，韓則表示，若有需要可外借給公益團體使用。

▲韓國瑜租屋處曝光，表明這不是豪宅，只是用來休息睡覺的地方。（圖／高雄市政府提供）



高雄市政府10日一早就公開韓國瑜住處的照片，據了解，該棟位於左營區的「太普上新光」大樓樓高20多層，而韓國瑜就住在15樓，住處室內面積約30多坪，格局則是3房1廳，沒有太多的鋪張。

▲▼韓國瑜租屋處曝光，屋內陳設相當簡單，物品更是少得令人訝異。（圖／高雄市政府提供）

透過照片可以看見，屋內陳設相當簡單，客廳擺放著L型沙發，一旁還有按摩椅，而鏡頭轉向另一邊則是和室設計的工作室，書架上擺了各式書籍，還有影印機及列表機，讓韓國瑜在家時也能辦公簽署公文。

韓國瑜的住處中沒有太多的擺設，物品更是少的令人訝異，對此韓國瑜10日上午親上火線回應「租屋處就是休息睡覺的地方而已」，至於閒置中的市長官邸，「若有需要可外借給公益團體使用」。