楊秋興批「Yes, I Do」真噁心　韓國瑜回應「尊重，未來仍可合作」

▲韓國瑜表示，對楊秋興的噁心說他完全尊重。（圖／記者賴君欣攝）



記者洪正達、賴君欣／高雄報導

前高雄縣長楊秋興10日清晨在個人臉書寫下「Yes,I do」由韓國瑜講出很噁心，強調自己不是黑韓或是韓黑的腳色，只是當初沒想到韓才剛選完市長馬上就要選總統，對此韓國瑜則表示會「尊重他」，未來仍有合作空間，語畢後又說「人與人之間的相處這樣想會比較快樂一點。」

韓國瑜表示，對於楊秋興的批評他完全尊重，也希望未來有機會仍可一起合作，尤其楊特別關心台商以及台商子女的教育問題，所以選擇了兩岸小組的副召集人，對於楊秋興的噁心說會完全的尊重。

▲楊秋興10日清晨在個人臉書重批韓「Yes,I Do」很噁心。（圖／翻攝楊秋興臉書）

楊秋興表示，確實支持韓國瑜選市長，但怎料也沒想到他會要選總統，「我是支持韓選市長，我怎麼也沒想到韓剛當選就要選總統，當初如果知道韓選上市長馬上要參選總統我就不會支持他，如果我再支持韓選總統，那我豈不成為詐騙集團共犯；我只是說出實話、說出大多高雄人的心聲啊。」

至於「恩將仇報」說，楊秋興指出，是在黃光芹爆料後、媒體採訪時被動說出，卻遭外界認為在求官，「説出我委屈隱忍了半年內心話卻也句句實話，由韓不敢直接面對媒體提問而顧左右而言他，『我和楊秋興都是好朋友，這兩天我會約他見個面』敷衍言詞可以証明。」

楊秋興還提到「Yes I Do！噁心說」，這句話在男女朋友結婚時是多麼神聖浪漫的一句話，但沒想到會被韓應用在參選總統議題上，「我也只是說出我心中的感受，韓應該欣然接受批評吧。」

楊秋興最後強調句句屬實，何來黑韓？更不會無聊到去扮演韓黑角色，「我實際參與政治距今41年，工程師的個性讓我講真話，我是獨立的政治個體，更不會受仼何人指使，我才德不足以當政治家但也看不起醜陋的政客，午夜夢迴提筆寫出心中的一點感受。」

