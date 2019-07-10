助柯文哲參選2020？　親民黨：1加1大於2、柯P是好母雞

▲柯文哲、宋楚瑜。（合成圖／記者屠惠剛、徐斌慎攝）

記者徐政璿／台北報導

2020大選在即，已參選過3次總統的宋楚瑜正思考是否再度出馬，同時親民黨也積極與台北市長柯文哲接觸，爭取柯代表親民黨參選，還傳出「只等柯文哲給答案」。對此，親民黨組織部主任張碩文10日回應，親民黨對總統選戰還沒定論，但1加1大於2，柯文哲目前看起來是好的「母雞」人選，可以衝刺立委選情。

張碩文表示，柯文哲和宋楚瑜是好友，就他所知兩人沒提到這件事，2020大選，親民黨的既定方向是衝刺立委選情；至於總統部分，雙方目前還沒有定論和既定方向；是否有主動跟柯文哲接洽，他他則說，這部分黨內沒有明確定論，目前也沒拜會柯市府。

被問到柯宋配、宋柯配的可能性，張碩文回應，「可頌（柯宋）我知道很好吃，但不知道會不會柯宋配」，雙方的合作空間，也是很多人這樣想，但這部分柯文哲沒有對外發表。

至於宋楚瑜是否會再度親自參選？張碩文說，目前沒有積極動念，還在觀察，若候選人以政黨利益而非台灣自由民主為優先，就會動念。

針對親民黨衝刺立委選情，順勢協助柯文哲連署是否有機會？張碩文表示，有機會是有機會，1加1大於2，「誰1誰2我們就看」；但他也不諱言，柯文哲目前看起來是好的「母雞」人選，台灣中生代、中南部長輩都頗認同柯文哲的施政。