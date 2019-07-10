親民黨助柯文哲參選2020？　朱立倫：他出來一定是第三名

▲朱立倫在安平貴記美食文化館，與安平商圈業主座談。（圖／朱辦提供，下同）



政治中心／綜合報導

2020總統選舉傳出親民黨積極備戰，甚至爭取台北市長柯文哲代表親民黨參選。對此，國民黨初選候選人、前新北市長朱立倫10日表示，柯市長應該在好好的考量，民進黨已經確定是總統蔡英文參選，只要國民黨能團結，「柯市長一定是第三名」。

親民黨積極備戰2020，已參選過3次總統的親民黨主席宋楚瑜正考慮是否再度出馬，同時親民黨也積極接觸柯文哲，還傳出「只等柯文哲給答案」，不過，柯文哲10日表示，最後一次遇到宋楚瑜大概有3個月，也沒有提到這些，強調從來沒有談過這個。

針對親民黨尋求與柯文哲合作的傳言，朱立倫10日於台南安平貴記美食文化館受訪時表示，柯市長應該在好好的考量吧，但2020最大的變數在國民黨自己，不在別人，最重要的是國民黨能不能團結，民進黨已經是蔡英文參選，「只要國民黨能團結，柯市長一定是第三名」。

另外，對於2018年台北市長落選人、產險經理吳蕚洋確定重出江湖，以「白色聯盟」為名籌組政黨揮軍2020立委選舉，還力推「反落跑條款」，防止首長帶職參選。朱立倫說，民主社會每個人都有他的自由，各種聲音他都尊重，也強調最後國民黨還是要團結，要結合最多的力量，不管他叫什麼顏色的，都把它結合在一起，共同目標是台灣好、中華民國好最重要。