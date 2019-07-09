國民黨總統初選／訪員首日就誤植答案　黨中央立即排除

▲韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

國民黨於7月8日至14日進行總統初選民調，共計將調查1.5萬份樣本，15日上午公布結果，決定2020總統人選。不過就在民調執行首日，就有發生訪員誤植受訪者回答的狀況，受訪者回答A參選人，但訪員輸入成B參選人。國民黨表示，已當場即時排除，最後結束時也跟各陣營確認樣本結果，沒有任何疑問後，才將資料彌封。

國民黨總統初選民調由聯合報、TVBS、全國公信力、全方位與世新大學進行，為了達到5家民調機構每家要做3000份有效樣本，會從中華電信資料庫中取出5份8萬筆的資料，分送給5家民調單位，總共40萬筆，並由其中進行電腦比對，不會發生重複情形。

▼國民黨公開初選民調抽樣作業。（圖／記者林銘翰攝）

不過，在民調執行首日，有些訪員聲音太小，導致受訪者聽不清楚，也有發生訪員誤植受訪者回答的狀況，受訪者回答A參選人，但訪員輸入成B參選人。對此，國民黨文傳會代理主委程美華表示，現場零星狀況，黨中央現場都有即時排除，最後結束時也跟各陣營確認樣本結果，沒有任何疑問後，才將資料彌封。

程美華強調，民調執行期間，現場有觀察員和中央監控小組、選監委員，各參選人陣營提出異議時，會把現場狀況全部排除，確保樣本都是有效樣本。