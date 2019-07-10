郭台銘：我當總統用人不分藍綠　邀柯文哲獻策醫療

圖文／鏡週刊

國民黨總統初選開跑，鴻海創辦人郭台銘選情告急，他在民調進行的第二天接受本刊專訪，再度拋出要組「勝利者聯盟」議題，同時強調，未來若有機會當上總統，將努力整合各界力量，不分藍、綠政治人物，也包含台北市長柯文哲。

原先信心十足能通過初選的郭台銘，近日喊出選情告急，他接受本刊訪問時表示，希望帶領台灣走向「三贏」，要高雄贏、台灣贏、中華民國也要贏，但老百姓如果無法了解何謂「三贏」，最後他初選也沒過，或者「被做掉」的話，其實他也不會失去什麼。

「如果說，郭台銘被做掉，我想問一句全國老百姓的話（我想問全國老百姓一句話）：我郭台銘有什麼損失？我說，我會做一輩子志工。」郭台銘說，這次他出來參選總統，主要目標是希望改變台灣局面，他認為，2020年大選，最重要是經濟議題；過去政黨輪替，台灣經濟沒有變得更好，所以應由懂經濟的人來領導。

郭台銘提到，過去民進黨執政時期，曾任用無黨籍的林信義出任行政院副院長，但是林一人「獨木難撐大局」，無法改變整個傳統政治格局，因此，如果他當上總統，他希望延攬各界的人才，不分藍、綠，也包括白色力量。

郭台銘說，他沒有政治包袱，當外界認為柯文哲是白色力量，他內心只想著如何改變台灣局面，並籌組「勝利者聯盟」，像醫療產業方面的議題，就可以向柯請益，而柯也有很多醫界朋友，也都是他的朋友。

「我希望不管白色力量或什麼力量，只要他能對地方、經濟、科技有貢獻的人才，我大膽使用。」郭台銘說，民進黨內也有不錯的人才，像他一直以來就很尊敬已故前法務部長陳定南，為人坦蕩、清廉，也敢做決定，因此，只要認同「計利當計天下利，求名應求萬世名」的理念者，都能成為他未來「勝利者聯盟」的成員。



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