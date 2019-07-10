柯文哲：不得已才去當市長　當總統是「更不得已」

▲柯文哲。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲10日出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂」活動，與國中及國小高年級生進行模擬市政會議。柯文哲談到，當醫生可以救很多人，算不錯的職業，當市長是不得已才去做，當總統「那就更不得已才去做」。

有學生詢問柯文哲，會給醫生、市長、總統這三個職業各給幾分？鼓勵他們長大從醫或從政嗎？對此，柯文哲表示，從醫是不錯，當醫生可以救很多人，你沒有想要賺錢的話，當醫生可以救很多人，「我以前沒有當市長，我都不曉得救過很多人，後來當了市長以後，奇怪了，走到哪都有人說我以前被你救過，然後我完全都沒有印象」。

柯文哲舉例，他日前走訪雲林，還有人騎機車跟他的座車後面，只是為了要跟他說一聲謝謝，「我想說奇怪，怎沒有印象」。

柯文哲最後總結說，當醫生可以救很多人，算不錯的職業，「當市長是這樣，那是不得已才去做，當總統，那就...那就更不得已才去做」。

還有學生問說「市長您為甚麼支持兩岸一家親？」柯文哲則回應，兩岸一家親比「一家仇」好，這沒有涉及政治一個中國、九二共識、一國兩制，是在表達民間交往善意。

柯文哲強調，這也是他的人生哲學，「我們對人家好，人家不一定對我們好，但99%還是會，在世界上我們就先表達善意」，但是勿恃敵之不來，恃吾有以待之，不管國防經濟，該做準備還是做準備，但是在言語上就先表達一個善意。