南投「捕捉星空IG攝影比賽」倒數計時　兩萬大獎等你拿

▲「捕捉星空IG攝影比賽」倒數計時，作品募集至7月14日。（圖／南投縣政府觀光處提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣政府為迎接「合歡山國際暗空公園」即將成為全台第一座、亞洲區第二座通過國際案天協會（IDA）認證的國際暗空公園，於6月8日舉辦「捕捉星空IG攝影比賽」，作品募集至7月14日，將於18日公佈得獎名單，金牌獎可獲獎金兩萬元，參賽者並有機會獲得超商500元禮券，歡迎攝影高手把握最後參賽機會。

南投縣政府觀光處指出，南投擁有許多觀星景點，除合歡山外，清境、溪頭、日月潭、杉林溪及猴探都是低光害的優質觀星景點，備受攝影迷及天文迷的喜愛，尤其「合歡山國際暗空公園」將在夏天通過認證，到時勢必再掀觀星熱潮。

「捕捉星空IG攝影比賽」不限制濾鏡與編輯軟體使用，只要是在南投縣內拍攝的作品皆可參賽，只要將作品上傳至個人IG並設公開，加上「＃starrynantou」標籤，照片標註「@ starrynantou」官方帳號以及拍攝地點，即可完成參賽手續。

募集作品截止日期在7月14日，並18日將於「樂旅南投」FB粉專公佈得獎名單，金牌獎可獲獎金兩萬元，銀牌獎一萬元，銅牌獎8000元，主辦方也將從所有參賽者中抽出7位幸運兒，發放價值500元的超商禮券。

活動詳情：www.rs-event.com.tw/2019starrynantou/a03.html