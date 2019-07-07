南投學童暑假看書有好康！免費看電影、看書還有機會拿3000元獎金

▲南投縣政府在今年暑假特別推出「心閱讀」電影心得暨讀書心得投稿活動，讓學生拿好康。（圖／南投縣政府衛生局提供）

記者白珈陽／南投報導

為了讓青少年遠離網路成癮、毒品等危害，擁有身心健全的暑假，南投縣政府特別規畫「心閱讀」電影心得暨讀書心得投稿競賽，學童、青少年不僅可以免費看書、看電影，更有機會贏得獎金，最高3000元，即日起受理報名到9月5日截止，歡迎學生踴躍參加。

南投縣政府6日在文化局圖書館舉辦「心閱讀」開幕活動，副縣長陳正昇說，為了幫助青少年和兒童遠離毒品、避免網路成癮，縣府推出一系列心理健康活動，首先是暑假期間在文化局、埔里鎮、草屯鎮、名間鄉、集集鎮等5處圖書館播放遇見街貓、一級玩家、腦筋急轉彎等3部電影。

除此，各鄉鎮市圖書館則規畫「心閱讀」藏書專區，推薦50本心理健康書籍，讓青少年藉由觀賞電影、閱讀書籍培養樂趣，心得投稿獲選前3名者還有獎金，最高3000元。

南投衛生局也推出「拒菸、反毒」填問卷活動，7月15日起填問卷就有機會免費獲得電影票，總共有8場。衛生局並強調，不論是學生或是成人，都可能出現面對生活、學業、工作或其他事件造成情緒困擾、壓力等問題，除可向13鄉鎮市衛生所心理諮商站諮詢以外，也可撥打衛福部安心專線1925（依舊愛我），由專業心理師提供服務，自開辦至今已服務約 2000 人，請有需求的民眾多多利用。

「心閱讀」電影心得暨讀書心得投稿競賽詳情：www.ntshb.gov.tw/news/detail.aspx

▲南投縣政府在今年暑假特別推出「心閱讀」電影心得暨讀書心得投稿活動，讓學生拿好康。