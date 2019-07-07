　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

南投學童暑假看書有好康！免費看電影、看書還有機會拿3000元獎金

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲南投縣政府在今年暑假特別推出「心閱讀」電影心得暨讀書心得投稿活動，讓學生拿好康。（圖／南投縣政府衛生局提供）

記者白珈陽／南投報導

為了讓青少年遠離網路成癮、毒品等危害，擁有身心健全的暑假，南投縣政府特別規畫「心閱讀」電影心得暨讀書心得投稿競賽，學童、青少年不僅可以免費看書、看電影，更有機會贏得獎金，最高3000元，即日起受理報名到9月5日截止，歡迎學生踴躍參加。

南投縣政府6日在文化局圖書館舉辦「心閱讀」開幕活動，副縣長陳正昇說，為了幫助青少年和兒童遠離毒品、避免網路成癮，縣府推出一系列心理健康活動，首先是暑假期間在文化局、埔里鎮、草屯鎮、名間鄉、集集鎮等5處圖書館播放遇見街貓、一級玩家、腦筋急轉彎等3部電影。

除此，各鄉鎮市圖書館則規畫「心閱讀」藏書專區，推薦50本心理健康書籍，讓青少年藉由觀賞電影、閱讀書籍培養樂趣，心得投稿獲選前3名者還有獎金，最高3000元。

南投衛生局也推出「拒菸、反毒」填問卷活動，7月15日起填問卷就有機會免費獲得電影票，總共有8場。衛生局並強調，不論是學生或是成人，都可能出現面對生活、學業、工作或其他事件造成情緒困擾、壓力等問題，除可向13鄉鎮市衛生所心理諮商站諮詢以外，也可撥打衛福部安心專線1925（依舊愛我），由專業心理師提供服務，自開辦至今已服務約 2000 人，請有需求的民眾多多利用。

「心閱讀」電影心得暨讀書心得投稿競賽詳情：www.ntshb.gov.tw/news/detail.aspx

▲南投縣政府在今年暑假特別推出「心閱讀」電影心得暨讀書心得投稿活動，讓學生拿好康。（圖／南投縣政府衛生局提供）

▲南投縣政府在今年暑假特別推出「心閱讀」電影心得暨讀書心得投稿活動，讓學生拿好康。

ET快訊
迪士尼20歲童星睡夢中猝逝！癲癇發作喪命
基隆吃海鮮噴2250元！他怒：蛤蜊1顆200都是沙　在地人曝

關鍵字：南投,文化局圖書館,衛生局

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投學童暑假看書有好康！免費看電影、看書還有機會拿3000元獎金

噁！草屯大量馬陸竄出「密集蠕動」　特生中心：跟地底環境改變有關

及時挽救輕生女子一命　警政署督察特頒獎勵金

在台灣上免費電腦課程　原來新鄉和故鄉也可以那麼近

善款全數化為公益　屏東觀音慈善協會贈送消防災情堪查車

「等我東山再起！」瓏豐水產惡性倒閉　負責人欠債8500萬跑路

2019台南國際芒果節　官田農會辦芒果果雕與創意料理展示

台南國際芒果節　楠西芒香百果風味宴放山雞料理饗宴

台南芒果節南市府行銷芒果　許育典率農業團隊台北行銷

影／桃園虎頭山垃圾掩埋場大火　「強風助勢」警消全力救火

全台蝦場都禁用「絲襪釣蝦法」！達人親自實測20年密技破解傳說

暖男哥哥跆拳道受傷..妹妹爆哭　「一把擁入懷」Man度破表！

必學！5種超輕鬆切芒果妙招 只要1根牙籤就能快速剝皮

瓶蓋挑戰花招百出！　甄子丹矇眼.謝霆鋒一次踢兩個

館長譙林志成放鳥「像龜孫子！」　擂台直播開罵：再給你18小時準備

韓國瑜夫婦雲林擁豪華農舍　「踢爆是大違建」李佳芬僱工秒拆

瘦弱女主角「爆槌牆7下」順利逃脫 他狂尻25分嘆：與戰鬥民族的差距

大S見愛28年偶像木村拓哉!　爆哭到說不出話來

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

男子不滿看泌尿科被觸診 竟持球棒返回診間痛毆醫師

南投學童暑假看書有好康！免費看電影、看書還有機會拿3000元獎金

噁！草屯大量馬陸竄出「密集蠕動」　特生中心：跟地底環境改變有關

及時挽救輕生女子一命　警政署督察特頒獎勵金

在台灣上免費電腦課程　原來新鄉和故鄉也可以那麼近

善款全數化為公益　屏東觀音慈善協會贈送消防災情堪查車

「等我東山再起！」瓏豐水產惡性倒閉　負責人欠債8500萬跑路

2019台南國際芒果節　官田農會辦芒果果雕與創意料理展示

台南國際芒果節　楠西芒香百果風味宴放山雞料理饗宴

台南芒果節南市府行銷芒果　許育典率農業團隊台北行銷

影／桃園虎頭山垃圾掩埋場大火　「強風助勢」警消全力救火

港17歲少年「護花」慘遭軍刀狂刺　兇嫌「洗頭男」潛逃大陸！

塑化劑在身邊！專家曝「安全玩具材質」藏危機：孩童恐智能低下

亞青年籃網球賽中華隊第7　並獲亞洲總會重要職務

國民黨「反鐵籠公投」凱道抗議！長腿辣姊請半天假力挺　直喊：最喜歡他

柴柴見朋友用「迴旋屁拳」熱情招呼　牠嚇到尖叫：衝啥啦！

主人撿回小浪貓　比特疼入心攬條條「我弟不准送別人」

台中受虐女童能握手了！媽許下生日願望：能像一般孩子一樣長大

向陸客喊話！反送中九龍大遊行「優雅包圍」高鐵西九站

「多賢需要休息」JYP緊急公告她不上台　TWICE傷兵已經第二人

中職／陳鏞基展開復健賽　最快下禮拜歸隊

地方熱門新聞

瓏豐水產驚傳倒閉！公司遭黑道包..

韓夫婦農舍違建韓回應有問題拆

瓏豐水產倒閉　負責人欠債850..

長榮勞資簽訂團體協約　勞資關係..

鄭文燦生日特別忙　協商罷工、赴..

大觀音亭暨祀典興濟宮乞虎祈福

雇主聘15名非法移工　栽在移民..

談捷運建設　鄭文燦20年前從沒..

女想不開　警科技定位搜尋搶救

福田水餃宣布熄燈　 老闆：我被..

頭皮發麻！草屯大量馬陸竄出

前台南市議員陳文賢放棄急救接回..

開導航返嘉義　結過開進北港溪　

桃園虎頭山　垃圾掩埋場大火　

更多熱門

相關新聞

陸企採購列國安重點林明溱：瘋了

「幫助農民也有問題，這個政府瘋了？」對於調查局啟動選舉查察，將「陸企採購農產品」列為境外資金影響國安搜報重點，南投縣長林明溱表示，政府幫助農民拓展銷售管道，是天經地義的事，為何民進黨會無限上綱，將選舉扯在一塊？利用國家機器打壓異己，恐造成地方和政府的寒蟬效應，實在太離譜。

南投郵局攝影比賽看見南投展出

南投仁愛警分局舉辦3對3籃球比賽

集集國中師生美展文化所開展

九族文化村新推「西班牙海岸」

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

韓星泰國潛水抓巨蚌　恐被關5年

靠「生日數字」算出你脾氣有多差！

狼師惡行起底　喝令女學生：給我脫

還手算我輸！練喻軒再提5點嗆館長

煎餅1千被鬧場　甜品店3聲明回敬

謝忻神隱1月曬破碎酒瓶：hopeless romantic

30歲副機師撞爆頭亡　媽坐殯儀館痛哭

館長時限到！林志成：8/18空手開戰

楊冪「真實身材」被鏡子出賣！

丁國琳狂傳「爆乳泳裝照」給軍中KID

肯德基炸雞日　9塊雞桶下殺309元

快訊／宋仲基爸爆失聯2天發聲了！

大眼妹驚「雙胞胎懷5年」嚇傻！

台南婆婆端芒果問「要配飯嗎」她傻住

林志成黑歷史起底　雙斧頭砍司法院

更多

最夯影音

更多

全台蝦場都禁用「絲襪釣蝦法」！達人親自實測20年密技破解傳說

暖男哥哥跆拳道受傷..妹妹爆哭　「一把擁入懷」Man度破表！

必學！5種超輕鬆切芒果妙招 只要1根牙籤就能快速剝皮

瓶蓋挑戰花招百出！　甄子丹矇眼.謝霆鋒一次踢兩個

館長譙林志成放鳥「像龜孫子！」　擂台直播開罵：再給你18小時準備

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面