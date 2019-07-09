南投縣美容業職業工會新科理事長出爐　李采儒眾望所歸

▲李采儒（左4）新任南投美容業職業工會理事長，其兄李吉田（右4）出席恭賀。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

南投縣美容業職業工會日前完成改選，由擁有美容職業工會25年資歷的李采儒擔任理事長，李采儒除擁有台灣省健康促進管理師及國家乙級美容技術士等頭銜，目前也任職埔里社區大學老師，且積極參與社會公益活動，日前更受交通部觀光局香港辦事處邀請，前往香港舉辦推廣經絡按摩的演講，受到港澳民眾熱烈迴響。

李采儒理事長對於美容、美體經絡養生保健按摩認真推廣及專研，2019年創立了埔里「樂采足體spa經絡養生館」，而「以愛創店」是她的宗旨，用照顧父母的心來照顧來訪的長輩，希望每一位顧客都能夠被細心的服務，讓顧客享受更優質的經絡按摩體驗。

值得一提的是，中華民國溫泉觀光協會及台灣觀光遊樂區協會理事長李吉田，是李采儒的胞兄，李吉田說，李采儒除擁有專業知識及經驗，更受聘於各相關機關團體、醫院，教授經絡保健和四季養生美容，隨著高齡化社會來臨，近年來更致力於樂齡層的照護教學。而由於C級巷弄長照站的成立，李采儒的足跡也遍佈全埔里，相信當選理事長後更能為社會做出更多貢獻。

▲李采儒與李吉田合影。

李采儒說，承蒙當選南投縣美容業職業工會理事長，將發揮自己所學及專業，辦理教學及會員招募，秉持著「萬貫家財不如一技在身，賜子千金不如教子一藝」的理念，努力推廣教學並傳承技藝。