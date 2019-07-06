陸企採購農產列國安搜報　南投縣長林明溱：這個政府「瘋了」

▲南投縣長林明溱（左3墨鏡者）3月間多次出訪大陸推銷農產品。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

「幫助農民也有問題，這個政府瘋了？」對於調查局啟動選舉查察，將「陸企採購農產品」列為境外資金影響國安搜報重點，南投縣長林明溱表示，政府幫助農民拓展銷售管道，是天經地義的事，為何民進黨會無限上綱，將選舉扯在一塊？利用國家機器打壓異己，恐造成地方和政府的寒蟬效應，實在太離譜。

調查局啟動選舉查察，「境外資金介入選舉」是查察的重中之重，調查局首度將「陸企採購農產品」列為境外資金影響國安蒐報重點。

對此，林明溱表示，南投縣政府為協助縣農會爭取大陸訂單，3月曾到大陸行銷農業，且目前採購農業主要族群是大陸台商。不過，為了拓展更大的市場而與大陸企業合作，這是必然的趨勢。

他說，貿易攸關民生經濟，農產外銷可改善農產滯銷和低價等問題，對農民有幫助，是為了農民，不該動輒和政治扯上邊。民進黨特意擴大「反送中」效應，為了選舉挑動民眾反中情緒，拉抬綠營選情，此舉不僅是利用國家機器打壓異己，更嚴重傷害農民權益。

他提到，若地方政府或農會協助農產品銷往中國，可能會拉抬特定候選人的選情而威脅國安，那蔡政府向美國採購數百億的坦克、戰機，也對美國總統川普的選情有拉抬作用，依照蔡政府的標準，是否哪天台灣也會因為影響美國選情，而遭美國政府調查？

林明溱說，「政治歸政治、經濟歸經濟」，希望蔡政府能以民眾的生活為依歸，想辦法改善農民生活，不要為了選舉亂扣帽子，反而會凸顯民進黨只會選舉、不會治國。