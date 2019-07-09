清境大貨車失控「衝進紙箱王」成廢鐵　漂流木散落一地仍未回收完畢

▲南投縣仁愛鄉台14甲線清境農場路段，9日凌晨發生大貨車疑似煞車失靈，失控衝撞路旁店家的意外事故。（圖／仁愛鄉公所提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣仁愛鄉清境地區9日凌晨發生大貨車自撞意外，一輛載運木材的大貨車行經台14甲線8.1公里處清境農場幼獅路段，疑下坡時煞車失靈，失控衝進路旁的法國小鎮紙箱王商場內，車輛翻覆木材散落一地，所幸當時已深夜並無遊客，未釀成更多災害；大貨車吳姓駕駛一度受困車內，經警消救出送醫後已無大礙，無酒駕，現場木材正由該貨運公司回收清理中。

▲現場木材散落一地，正由該貨運公司回收清理當中。

警方調查，9日凌晨12時5分，吳姓貨車駕駛載運木材的大貨車，由松岡往埔里方向行駛，行經台14甲線8.1公里處幼獅路段的服務中心前，因處下坡路段，疑似煞車失靈，車輛失控向右偏移，高速衝進路旁的法國小鎮紙箱王商場內，車頭扭曲變形，吳男因此受困車內，車輛載運的木材也散落一地。

▲▼事故發生時間位於凌晨，無造成更多人員傷亡。（圖／仁愛警分局提供）

仁愛分局松岡派出所、仁愛消防分隊獲報後趕赴現場救援，將受困車內的吳男救出，發現他全身多處擦挫傷，趕緊送往台中榮總埔里分隊就醫，幸無生命危險，經酒精濃度測試後也並無酒駕。由於事發時間位於深夜凌晨，罕有遊客，周邊也無停滯車輛，未造成更多損失。

目前現場木材仍未排除完畢，正由該貨運公司積極回收處理當中。不少白天經過的旅客路過該地時，都驚呼幸好不是發生在白天，若在熱鬧的時候貨車衝進人群，後果不堪設想；警方也提醒用路人，行經山區、下坡路段時，請減速慢行，以免發生意外。