　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

清境大貨車失控「衝進紙箱王」成廢鐵　漂流木散落一地仍未回收完畢

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲南投縣仁愛鄉台14甲線清境農場路段，9日凌晨發生大貨車疑似煞車失靈，失控衝撞路旁店家的意外事故。（圖／仁愛鄉公所提供）

▲南投縣仁愛鄉台14甲線清境農場路段，9日凌晨發生大貨車疑似煞車失靈，失控衝撞路旁店家的意外事故。（圖／仁愛鄉公所提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣仁愛鄉清境地區9日凌晨發生大貨車自撞意外，一輛載運木材的大貨車行經台14甲線8.1公里處清境農場幼獅路段，疑下坡時煞車失靈，失控衝進路旁的法國小鎮紙箱王商場內，車輛翻覆木材散落一地，所幸當時已深夜並無遊客，未釀成更多災害；大貨車吳姓駕駛一度受困車內，經警消救出送醫後已無大礙，無酒駕，現場木材正由該貨運公司回收清理中。

▲現場木材散落一地，正由該貨運公司回收清理當中。

▲現場木材散落一地，正由該貨運公司回收清理當中。

警方調查，9日凌晨12時5分，吳姓貨車駕駛載運木材的大貨車，由松岡往埔里方向行駛，行經台14甲線8.1公里處幼獅路段的服務中心前，因處下坡路段，疑似煞車失靈，車輛失控向右偏移，高速衝進路旁的法國小鎮紙箱王商場內，車頭扭曲變形，吳男因此受困車內，車輛載運的木材也散落一地。

▲事故發生時間位於凌晨，無造成更多人員傷亡。（圖／仁愛警分局提供）

▲▼事故發生時間位於凌晨，無造成更多人員傷亡。（圖／仁愛警分局提供）

仁愛分局松岡派出所、仁愛消防分隊獲報後趕赴現場救援，將受困車內的吳男救出，發現他全身多處擦挫傷，趕緊送往台中榮總埔里分隊就醫，幸無生命危險，經酒精濃度測試後也並無酒駕。由於事發時間位於深夜凌晨，罕有遊客，周邊也無停滯車輛，未造成更多損失。

目前現場木材仍未排除完畢，正由該貨運公司積極回收處理當中。不少白天經過的旅客路過該地時，都驚呼幸好不是發生在白天，若在熱鬧的時候貨車衝進人群，後果不堪設想；警方也提醒用路人，行經山區、下坡路段時，請減速慢行，以免發生意外。

ET快訊
陳喬恩被關濾鏡…「臉蛋真實缺陷」現形！一側身肉全炸出來
阿翔停工後節目福利超好！4女星渾圓雪球圍繞…網眼尖：手都碰到

關鍵字：南投,清境農場,木材,煞車失靈

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南登革熱疫情警訊「全國都收到」　疾管署致歉：系統問題造成困擾

好事會「花生」！　14日宜蘭五結鄉「土豆節」有禮券可拿

2019宜蘭童玩盃全國跆拳道品勢錦標賽　13日開踢並樂遊童玩節

第一線拚新北市政　3副市長接力訪29區建設

滿滿芋香「好香米」上市　「IN新竹」發刊助行銷

清境大貨車失控「衝進紙箱王」成廢鐵　漂流木散落一地仍未回收完畢

台南永康工廠火警　紙箱貨品及貨車被燬

收回1.2公頃田地自耕！林榮發學種夏雪芒果　甜美碩大賣到缺貨

影／阿婆跪姿趴地「看公車時刻表」！民眾目擊傻眼怒轟：要老人家接地氣？

南檢「查察賄選及暴力執行小組」揭牌　目前接獲3案情資

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無辜臉XD

造反啦～叛逆鸚鵡撂狠話狂嗆爸 舉腳耍壞凶巴巴「再吵打你喔！」

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

漂亮的女議員應該「認真做功課」　潘恆旭為發財嗆黃捷：別見獵心喜

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

台南登革熱疫情警訊「全國都收到」　疾管署致歉：系統問題造成困擾

好事會「花生」！　14日宜蘭五結鄉「土豆節」有禮券可拿

2019宜蘭童玩盃全國跆拳道品勢錦標賽　13日開踢並樂遊童玩節

第一線拚新北市政　3副市長接力訪29區建設

滿滿芋香「好香米」上市　「IN新竹」發刊助行銷

清境大貨車失控「衝進紙箱王」成廢鐵　漂流木散落一地仍未回收完畢

台南永康工廠火警　紙箱貨品及貨車被燬

收回1.2公頃田地自耕！林榮發學種夏雪芒果　甜美碩大賣到缺貨

影／阿婆跪姿趴地「看公車時刻表」！民眾目擊傻眼怒轟：要老人家接地氣？

南檢「查察賄選及暴力執行小組」揭牌　目前接獲3案情資

紐約第五大道出現倒閉潮　全球房地產交易敲「泡沫化警鐘」

日職／棄美職的軟銀19歲菜鳥亮相　史都華首秀飆速151

大陸男籃征NBA夏季聯賽輸前兩戰　第三戰勝黃蜂　　

台南登革熱疫情警訊「全國都收到」　疾管署致歉：系統問題造成困擾

「我不是中國丐幫成員！！！」　墨爾本街友黃金切割求生存

倉鼠15秒「風火輪式」狂奔！　網萌翻：可以參加奧運了

《與惡》思悅姐好辣！曾沛慈性感「超緊身皮洋裝」美胸藏不住

開BMW偷「早餐阿嬤」！嫌大膽跨蹲竊走2500元　嬤急奔拉車門追不回

死亡率達97%！他胸痛「肋膜全積膿汁」醫：再拖5器官恐潰爛

334萬起！奧迪A6旅行車、A7 Sportback大改款預售資訊曝光

老公偷吃保母！正宮捉姦在床 「怒轟3槍」寶寶目睹驚嚇爆哭

地方熱門新聞

設計太貼地　阿婆跪姿趴看公車時..

10道宴席菜只要2000元　大..

台南市開山里全里戶內外化學防治

東大門夜市受災區管制　攤商哀嘆..

八卦山山泉水　洗隧道的汙垢水

監警稽查　杜絕電動自行車改裝

台南市民登山失蹤特搜分隊搜救

挽救竹山天梯人潮　林明溱擬設澳..

廢棄物清運所託非人警察找上門

台南市登革熱防疫顧問團成軍

韓國瑜租屋曝光！議員大比對揭露..

跑遍試驗單位　他夏雪芒果賣到缺..

搭公車接地氣　梅山阿婆趴地看時..

瓏豐水產驚傳倒閉！公司遭黑道包..

更多熱門

相關新聞

南投學童看書寫心得拿3000元獎金

為了讓青少年遠離網路成癮、毒品等危害，擁有身心健全的暑假，南投縣政府特別規畫「心閱讀」電影心得暨讀書心得投稿競賽，學童、青少年不僅可以免費看書、看電影，更有機會贏得獎金，最高3000元，即日起受理報名到9月5日截止，歡迎學生踴躍參加

陸企採購列國安重點林明溱：瘋了

南投郵局攝影比賽看見南投展出

南投仁愛警分局舉辦3對3籃球比賽

集集國中師生美展文化所開展

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 花木蘭 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

即／郭芷嫣認了　加料是她說的

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

嗆去死！女韓粉道歉：被設計羞辱

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的不是她

遊迪士尼遺失水瓶！她已放棄結局暖爆

網爆台大醫畢業？郭芷嫣學歷曝光

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」

林志成4金句狂勸退！館長一回萬人笑爛

買站票搭普悠瑪！她挨轟：請妳下車

女友偷飛日本驚喜！ABC男友崩潰關門

即／京都花見小路傳火警　餐廳遭噬

正妹老師連PO「限定泳衣照」！

張克帆暴風狂減16kg「瘦回瓜子臉」

唐綺陽／2019下半年完整運勢！

野生「大咖南韓女神」現身瑞豐夜市

更多

最夯影音

更多

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面