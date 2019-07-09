韓國瑜將檢討不適任首長！　被點名的潘恒旭：人生都超乎我們的想像

▲高雄市長韓國瑜允會檢討人事。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

針對有不少國民黨議員不滿現在韓市府「沒有執政優勢」，也點名「某些局處首長」該換掉。對此傳出被點名的民政局和觀光局長也都做出回應，潘恒旭卻笑著回答「人生都超乎我們的想像」，似乎話中有話，韓國瑜則說未來將分成兩部分，會請局處首長檢討，如果真的沒辦法符合工作需要，人事方面會檢討。

高雄市議長許崑源8日召集國民黨和無黨籍議員，與市長韓國瑜一起吃午餐、進行市政對談，但這約一小時的午餐會上，有多位議員不滿現在韓市府「沒有執政優勢」，也點名「某些局處首長」該換掉。國民黨高雄市議員陳麗娜9日時受訪提到，韓國瑜上任半年來，很多局處首長遇到很多問題，其實議員們提出來需要檢討的名單還滿多的，甚至還有在政黨輪替後還繼續任用的局處首長，如果無法同步市府腳步，可能會引起行政上誤失，因此有建議要有汰換動作。

▲高雄市民政局長曹桓榮。（圖／記者洪正達攝）

至於其中一位被點名的民政局長曹桓榮9日出席市政會議時，表示會努力把工作做好，議員對我們期許，會要求各科室全力以赴來協助，可能是彼此溝通業務沒有協調到好，未來還會做好，對於副議長的期待會來努力。

▲高雄市觀光局長潘恒旭。（圖／記者洪正達攝）

還有一位則是話題不斷的觀光局長潘恒旭，他只簡單回應「人生都超乎我們的想像」，至於媒體提問會覺得有壓力嗎？潘恒旭則笑答「不會阿」。

對此，韓國瑜說「我們有一些政務官是從不同的單位、學校來的，那大家都很認真，可是有的人可能在崗位上的表現，未必能夠讓每一個議員能夠滿意。我們會分成兩部分，一來就是我們請有些政務官、局處長自己要檢討，哪些地方可能做的沒有辦法讓大家滿意的，盡量來跟議會的議員互動能增強。第二就是沒有辦法符合工作需要的話，我們人事方面會檢討。