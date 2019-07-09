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總統初選民調Day 2：郭台銘替身障發聲、朱立倫搶攻青年　韓國瑜市政會議

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▲▼韓國瑜、朱立倫、郭台銘。（圖／記者洪正達攝、朱辦提供、郭台銘競選辦公室提供）

▲韓國瑜、朱立倫、郭台銘。（圖／記者洪正達攝、朱辦提供、郭台銘競選辦公室提供）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選民調來到第二天，關於初選民調的謠言滿天飛，除了傳出民進黨灌票給特定候選人，也有棄保的說法，但黨中央目前還沒有任何回應謠言的訊息，民調還是從晚間6點半至10點進行。

至於參選人們9日的行程，除了有職務在身的高雄市長韓國瑜外，鴻海集團創辦人郭台銘、前新北市長朱立倫依然行程滿滿，勤走基層、關懷社福、力攻年輕人選票，全力為初選民調衝刺。

高雄市長韓國瑜自從宣布參加黨內初選後，幾乎週週造勢，不過平日還是待在高雄處理公務，因此在初選民調開跑第二天，公開行程僅有上午10時出席市政會議一個行程，不同於假日勤跑造勢活動，目前看來相當低調。

一向關懷社福的郭台銘則於上午9時就出席「身障保險社會福利記者會」，會中還主張花新台幣100億成立身障保險基金或專責保險公司，而中午至苗栗竹南后厝龍鳳宮、文山文聖里聖帝廟參拜後，下午1時繼續前往苗栗幼安教養院關懷社福工作，接著在下午3時許北上至新竹竹蓮寺及城隍廟參拜。

▲▼國民黨總統初選參選人郭台銘身障保險社會福利記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲郭台銘出席身障保險社會福利記者會。（圖／記者季相儒攝）

在民調開跑後，朱立倫連續2天行程滿檔，上午9時召開「年輕的最好」記者會，拋出擴大人工生殖補助等青年政策，力攻年輕人選票，接著至彰化勤走基層，先是於中午11時至天人宮參拜，接著在12時許關心當地火龍果集貨與運銷，傾聽農民心聲，下午13時品嘗在地小吃李振輝扁食，並於14時後拜會大村鄉游盛鄉長及地方人士，還有議長謝典霖及縣議員，晚間8時再回到台北參加「1111為年輕人找幸福未來」，持續關心青年政策。

▲▼朱立倫「年輕的最好」記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲朱立倫召開「年輕的最好」記者會。（圖／記者黃國霖攝）

值得一提的是，針對國民黨民調可能被綠營基層操作，灌票給韓國瑜的傳言，朱立倫9日強調，綠營一定是希望國民黨選出最好打的候選人，「我從沒聽過要灌票給朱立倫，因為他們都知道我是最難打的。」

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