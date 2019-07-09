韓粉盜圖無極限！博士正妹穿國旗裝被說成韓家軍　臉書社團被抓包急刪

▲身為柯粉的博士高材生正妹蔡宜芳遭韓粉盜圖，還標示著「挺韓正妹」。（圖／翻攝蔡宜芳臉書）

地方中心／綜合報導

韓粉又被網友抓包盜圖！臉書粉專「韓國瑜總統雲嘉南後援會」將多名正妹女模身穿國旗衣的照片PO上網，還擅自標示為「女青年韓家軍」，吸引大批網友注目，其中曾參選高雄市議員的正妹博士生蔡宜芳，她身穿國旗裝的照片也被標註是「挺韓正妹」，身為柯粉的她被說成是韓粉，令人感到疑惑。

蔡宜芳是清大材料工程研究博士生，父親是民進黨高雄市鹽埕區中原里里長蔡崇銘，她於2018年以無黨籍身分投入高雄市議員選舉，在網路上被封為正妹候選人。挺柯的蔡宜芳時常在臉書分享柯文哲的照片和貼文，然而卻被挺韓人士PO出她爆乳國旗照片。

▲蔡宜芳遭盜圖被說是「挺韓正妹」。（圖／記者洪靖宜翻攝）

此事件不只蔡宜芳一個受害者，臉書粉絲專頁「只是堵藍」分享一群正妹貼文，從照片可見，穿著國旗裝的年輕正妹們照片，也被分享到「韓國瑜總統雲嘉南後援會」，上頭寫著「女青年韓家軍」，讓正妹感到相當傻眼，氣的在臉書PO文大罵：「說我們是女青年韓家軍，真的超！級！噁！心！」。

▲「韓國瑜總統雲嘉南後援會」粉專盜用一群正妹女模國旗衣照，擅自標示「青年韓家軍」。（圖／翻攝只是堵藍）

其中一名正妹氣憤表示，「韓粉可以不要再耍低能秀下限了嗎？這些明明就是我們這兩年元旦和雙十國慶，在新北市政府的活動的照片。對於我們來說，那就是一個政府活動的工作，我們不代表任何黨派或是特定的政治人物，但韓粉們偏要各種移花接木，把照片變成你們的宣傳照，把我們變成你們活動的代言人，還說我們是女青年韓家軍，真的超！級！噁！心！然後我是高雄人社團裡真的有人以為我們是韓粉，叫我們去中國酒店坐檯的，說我們奶子下垂的，雖然很討厭，但沒有什麼是被當成韓粉更丟臉的！」

整起事件曝光後，臉書「憨囝仔轎友聯盟」PO文指出，韓粉盜圖被揭穿，粉專「韓國瑜總統雲嘉南後援會」立即撤圖、文，甚至將整個粉專刪掉，想掩蓋事實。網友看了則留言痛批「國旗真的很無辜，被韓粉搞得水準都」、「以後都沒人敢穿國旗裝或拿國旗了，國旗已經被韓粉汙名化了，現在拿國旗都覺得好丟臉，怕會被其他人誤認為韓粉」。

▲臉書「憨囝仔轎友聯盟」指出，「韓國瑜總統雲嘉南後援會」粉專已把社團刪除。（圖／翻攝臉書憨囝仔轎友聯盟）

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