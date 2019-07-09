韓國瑜為「林宅血案」投票給民進黨？陳其邁：消費白色恐怖受害者很不好

▲韓國瑜、陳其邁。（圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜近日表示22歲首次投票是投給民進黨立委候選人方素敏，但卻被網友抓包指出韓國瑜22歲時是1979年，當時民進黨根本還沒有成立。對此，行政院副院長陳其邁9日表示，不要消費白色恐怖的受害者，這些都是過去對抗國民黨威權統治的民主前輩，對受害者的家屬也有失公允。

韓國瑜近日受媒體專訪時為了向泛綠選民喊話，他表示22歲這輩子第一次投票時是投給民進黨立委候選人、林義雄的老婆方素敏，那個時候他覺得無法接受林義雄家遇到這種事情（指林宅血案）。不過，此話一出卻被網友打臉，因為韓國瑜22歲時是1979年，而民進黨成立的年份是1986年，根本尚未成立。

對此，陳其邁9日出席「2019智慧生活顯示科技與應用產業策略會議」開幕式時表示，不要拿白色恐怖的受害者消費，因為這些都是過去對抗國民黨威權統治的民主前輩，動輒拿這個做為個人的消費很不好，對受害者的家屬也有失公允。

陳其邁指出，韓國瑜是1957年出生，1979年大概是他22歲，那一年也沒有選舉，而林宅血案是1980年，方素敏參選是1983年，另外，韓國瑜在國民黨擔任立委期間是軍系立委，他的言行、他的表決，不管是國會暴力，或是當時替國民黨政府，「幾乎可說是極權統治時期的國民黨鐵衛軍，是打壓民主不遺餘力的國會議員」。

陳其邁說，韓國瑜1979年到底發生什麼事情，跟後來他怎麼會變成一個國民黨威權政權急先鋒的這種轉圜，大家自有評價，選民能夠自己判斷，不過，無論是韓市長記錯，或情況到底是如何，「我覺得都沒有必要拿白色恐怖的受害者家屬來消費，我覺得這樣真的非常不好」。