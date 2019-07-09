韓國瑜在外租屋　徐永明：狡兔三窟！加重維安負擔

▲韓國瑜租屋處曝光，房仲估月租金大約4萬元。（圖／記者洪靖宜攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜不住官邸，在外租屋，上下班會先開私家車出入，再到蓮潭會館改搭公務車。對此，時代力量立委徐永明批評，草包市長沒必要狡兔三窟，此舉加重隨扈員警勤務的負擔，應單純化維安工作，才是體恤基層。

徐永明9日在臉書表示，韓國瑜一家避重就輕，以為轉移焦點能迴避外界質疑，殊不知只是加深韓國瑜喜愛「偷偷摸摸」的負面印象，韓國瑜不住官邸，在外租屋，注重個人隱私他可以理解，但上下班要由公務車、私家車交替使用，繞路換車或許躲得了媒體，維持市長維安的員警可不輕鬆了，隨扈員警勤務複雜化、加重負擔，對一向愛形塑體恤基層形象的韓國瑜來說，是一大諷刺。

徐永明批評，韓國瑜想強調自己像小市民租房子，只會凸顯刻意迴避問題，就如同進中聯辦卻從未講清楚談了什麼；此外，也不針對農舍違建情節道歉，今天韓國瑜敢回嗆質疑者可以去泡茶聊天，但哪知會不會改天又換地點？與其上演狡兔三窟、和媒體大玩捉迷藏，不如正大光明讓基層員警方便部署維安工作。

韓國瑜位於左營的租屋處「太普上新光」住宅大樓曝光，15層樓高的灰色大樓僅113戶，屋齡5年多，環境單純，緊鄰高鐵新左營站僅800公尺，三鐵共構，附近商店林立，生活機能高，十分方便，距離國道1號（中山高）鼎金系統交流道或國道10號都不遠，平時他都搭私家車出入，除了交通考量，隱私也是重要特性，因為大樓住戶根本不知道鄰居是韓國瑜。

韓國瑜在外租屋引發爭議，韓國瑜8日澄清，自己住的地方大約就是2、30坪的房子，跟一般上班族一樣，至於換車出入是因為「不願意麻煩隨扈」，所以有時才會另外安排車輛接送，如果大家這麼好奇，「歡迎民進黨議員和新聞界的好朋友一起來我家看一下，大家泡泡茶聊聊天，我很好客」。