郭芷嫣認了放話「機長餐加料」　長榮：不知聲明真偽！等待司法調查

▲長榮空服員郭芷嫣曾因在機上被外籍男子逼擦屁股落淚，如今卻爆出涉及霸凌、飛安的不當言論。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

桃園市空服員職業工會幹部郭芷嫣近日被爆出Line群組的對話截圖，其中涉及霸凌及在機長食物中「加料 」等字句，9日凌晨發聲明認了是本人所言，引發外界譁然。長榮航空表示，對郭姓幹部聲明的真偽不予置評，該案已進入司法程序，會待調查結果出爐。

請繼續往下閱讀...

針對郭芷嫣凌晨發表聲明承認流傳截圖是本人所言，長榮航空發言人陳耀銘表示，昨天工會還開記者會稱幹部頭像被冒用，但昨晚又有人跳出來發書面聲明承認，公司對此很存疑，不曉得到底是不是本人所寫的，由於昨晚公司已經到桃園蘆竹分局蘆竹派出所報案，後續將交給警方調查，讓司法調查還她清白。

▲郭芷嫣凌晨發聲明承認截圖內容是真的，但強調本人並無霸凌意圖，並稱飛機餐加料純為玩笑話，對此深感抱歉。（圖／記者李毓康攝）

陳耀銘說，因為該案涉及飛安，因此在郭員調查期間，將會改為地面勤務，待調查結果出爐後，將依相關法令及公司內部管理規則，召開人評會辦理。

該起涉霸凌、飛安的LINE截圖流出後，桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱第一時間澄清，應該是誤會，工會有跟本人確認過，應該是有他人冒用郭姓幹部的照片當頭像，在Line上發表爭議言論。8日上午也在記者會上強調，網路上有許多冒用暱稱和頭像的問題，有實際詢問過郭姓空服員，她表示並沒有任何霸凌意圖，希望各界不要過多揣測，以免造成勞資關係間的傷害。不料，9日凌晨桃園市空服員職業工會FB粉絲專頁就突然發布郭芷嫣聲明稿，承認一切為真。