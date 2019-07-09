郭芷嫣認了說加料機長餐　486先生斥「地下總裁嗎」：被發現繼續說謊

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桃園市空服員職業工會幹部郭芷嫣近日被爆出Line群組的對話截圖，其中涉及霸凌及在機長食物中「加料 」等字句，9日凌晨發聲明認了是本人所言，引發外界譁然。對此知名購物專家「486先生」表示，「我問長榮公司，這樣的人長榮還有多少？會不會我們以後搭長榮我的餐也被加料？吐口水搓腳皮？」

▲長榮空服員郭芷嫣曾因在機上被外籍男子逼擦屁股落淚，如今卻爆出涉及霸凌、飛安的不當言論。（圖／記者張榮恩攝）



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「長榮空服員Line群組」3張對話截圖，內容為工會會員代表郭芷嫣在群組說出的霸凌言論。她在對話中狠嗆「我一定電啊，我們在外面曬17天，爭取到的他們都有欸」、「不電落跑的電誰」、「沒交三寶的就算了，中途跳船的，電爆」，最後還說「80（霸凌）列車已啟程」。

對此486先生在臉書寫道，「這人腦袋是在想什麼？要電爆學妹？要在機長餐飲加料？加什麼料？你的頭皮屑？吐痰？還是搓腳皮？還是下瀉藥？電爆菜鳥怎麼電？杯葛不說話？做錯重活？這個人是慈禧太后？是黑道大姊？是地下總裁？更遭的是說謊，被發現後又說謊說不是她說的，直到長榮去報警才坦承。」

▲郭芷嫣強調，絕對沒有要霸凌任何人的意思。（圖／記者李毓康攝）



486先生表示，痛恨職場的霸凌，「去年我公司有一個老鳥欺負新人被我開除，人不能沒有是非，你說是不是？」引起網友熱烈討論。

針對郭芷嫣凌晨發表聲明承認流傳截圖是本人所言，長榮航空發言人陳耀銘表示，8日工會還開記者會稱幹部頭像被冒用，但晚上又有人跳出來發書面聲明承認，公司對此很存疑，不曉得到底是不是本人所寫的，由於公司已經到桃園蘆竹分局蘆竹派出所報案，後續將交給警方調查，讓司法調查還她清白。

陳耀銘說，因為該案涉及飛安，因此在調查期間，郭芷嫣將會改為地面勤務，待調查結果出爐後，將依相關法令及公司內部管理規則，召開人評會辦理。

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