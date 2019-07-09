長榮空姐郭芷嫣霸凌、加料「玩笑話」　律師：涉恐嚇、強制罪

▲桃空工會幹部郭芷嫣主導罷工相當活躍。（圖／記者李毓康攝）

記者陳以昇／新北報導

長榮空服員罷工落幕，主導事件的工會郭姓幹部卻爆出在通訊軟體群組裡嗆聲「80（霸凌）列車已啟動」、「中途跳船的人，電爆」，更揚言要在機師的「主菜裡加料」。長榮公司以影響飛安為由，向警方報案，後來郭姓空服員坦承是她所為。對此江明軒律師表示，郭女此舉恐觸犯強制、恐嚇、社維法、民用航空法等罪。

▼郭芷嫣在臉書工會發表聲明 。（圖／翻攝自臉書桃園市空服員職業工會）

請繼續往下閱讀...

在網路瘋傳幾張截圖，內容是桃園市空服員職業工會理事、長榮空服員郭芷嫣的LINE對話截圖，「80（霸凌）列車已啟動」、「中途跳船的人，電爆」「我一定電啊，我們在外面曬17天，爭取到的他們都有耶，不電落跑的電誰」；更脫口說出「entree要被加料的人」，疑似要在機師的主菜裡加料。

長榮公司覺得茲事體大涉及飛安問題，8日到警局報案。事發後郭芷嫣第一時間還辯稱帳號遭盜用，但卻在9日凌晨透過桃空工會對外坦承是她說的，但解釋一切都是「玩笑話」，強調沒有霸凌意圖，造成大家困擾感到抱歉。

對此江明軒律師表示，郭女稱要電爆落跑同仁、在機長餐加料等語，視個案影響程度有觸犯刑法強制罪、恐嚇危害安全罪、社會秩序維護法乃至於民用航空法等相關規定之可能性，但仍要經警方調查。