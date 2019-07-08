長榮證實：疑涉霸凌空服員暫停飛　協助郭女「報警抓帳號盜用」

記者賴文萱／台北報導

長榮空服員罷工才剛落幕，但7日網路流傳空服員工會會員代表郭芷嫣在一個名為「11E.EVA ANGEL」的34人LINE群組放話要「電爆」中途跳船的罷工空服員，更稱「80（霸凌）列車已啟程」。對此，長榮航空表示，公司即刻啟動內部調查程序，同時也向警方報案協助釐清真相，但基於飛安考量，會暫時將郭姓空服員改為地面勤務，待調查結果出爐後再行調整。

▲空服員工會代表郭芷嫣疑似在LINE群組發表霸凌言論，長榮航空表示，因其宣稱帳號遭盜用，會向警方報案協助釐清真相，並暫將該員改為地面勤務待調查結果出爐。（圖／記者張榮恩攝）

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長榮航空表示，對於媒體報導有關桃空職工郭姓幹部在Line中的對話截圖，其中涉及霸凌及在機長食物中「加料 」等嚴重影響飛安疑慮之對話內容，因茲事體大，公司必須慎重處理，但基於保障員工權益，公司會即刻啟動內部調查程序，且由於郭姓幹部宣稱帳號遭盜用，公司也會同時向警方報案，請警方協助儘速釐清真相。

長榮航空也強調，目前基於上述飛安考量，待其罷工結束返回公司上班，即會暫時將郭姓空服員改為地面勤務（飛航執勤以外的勤務，非指地勤），待調查結果出爐後再行調整。

▲網路流傳疑似空服員工會代表發表霸凌言論的LINE群組截圖。（圖／翻攝自PTT）

PTT八卦版7日流傳長榮空服員間LINE群組的3張對話截圖，一名疑似工會會員代表的「嫣」，在群組發表霸凌言論，她在對話中狠嗆「我一定電啊，我們在外面曬17天，爭取到的他們都有欸」、「不電落跑的電誰」、「沒交三寶的就算了，中途跳船的，電爆」。

▲▼網路流傳疑似空服員工會代表發表霸凌言論的LINE群組截圖。（圖／翻攝自PTT）

群組裡頭有成員分享一張大頭貼照片，有人問這是誰？「嫣」不滿指出，「Entree要被加料的人」，更稱「80列車已啟程」。該些截圖被PO上網後，引來爭議，有網友說，「心態扭曲了呀？」、「勞工團結就是笑話，自己人背刺自己人」、「秋後算帳開始了」。

▲長榮空服員罷工才剛落幕，但隨即傳出疑似工會幹部不滿中途跳船的空服員，狠嗆要電爆他們的對話截圖，不過，工會出面澄清是幹部頭像遭冒用。（圖／記者蔡玟君攝）

對此，桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱第一時間澄清，應該是誤會，工會有跟本人確認過，應該是有他人冒用郭姓幹部的照片當頭像，在Line上發表爭議言論。上午則在記者會上則表示，網路上有許多冒用暱稱和頭像的問題，有實際詢問過郭姓空服員，她表示並沒有任何霸凌意圖，希望各界不要過多揣測，以免造成勞資關係間的傷害，目前截圖出現的時間還在詳細調查中。