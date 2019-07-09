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機師、空服員接連放話送「加料餐」　乘客打爆民航局電話：很擔心被下毒

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▲搭飛機,搭機,飛機餐,長榮航空,Hello Kitty彩繪機,長榮,長榮飛機餐。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲近日不少長榮機師、空服員放話要送「加料餐」，引起民眾恐慌。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者賴文萱／台北報導

長榮空服員罷工落幕，但近來不斷傳出機師、空服員放話要在餐點加料、送上特別餐的言論，不僅引來飛安爭議，也引起許多乘客恐慌。交通部民航局9日接到不少投訴電話，有乘客就說非常擔心「搭機會被下毒」，對此，民航局表示，將要求長榮公司提供完整資料及調查內容，並提出改善措施防範。

桃園市空服員職業工會幹部郭芷嫣被爆出在私人LINE群組放話要在機長食物中「加料」，還有一名朱姓機師在臉書PO文，「我辛苦的妹妹們，現在抨擊你們的人，都記下來，以後記得有special meal（特別餐）要送上」，連番言論除有飛安疑慮外，也引發搭機乘客恐慌。

請繼續往下閱讀...

▲▼長榮機師貼文要空服送「特別餐」給反罷工者　也遭停飛調查。（圖／翻攝自批踢踢）

▲長榮朱姓機師貼文要空服送「特別餐」給反罷工者，長榮調查後記兩大過免職。（圖／翻攝自批踢踢）

民航局一早接到不少通乘客打來投訴的電話，擔心餐點被加料，其中就有一名乘客跟民航局人員說，他是反對罷工的人，也有在網路留言，如果被空服員注意到，以後搭機的餐點可能會被下毒，民航局人員則跟他強調「若有事證，可以去報警」，但該名乘客則反批，公務員中午只想吃飯，不介入調查。

▲▼PTT上流傳空服員工會代表疑似霸凌的發言截圖。（圖／翻攝自PTT）

▲空服員工會幹部郭芷嫣對話嗆反霸凌機師，「Entree（飛機餐）要被加料的人」。（圖／翻攝自PTT）

對此，民航局表示，雖能理解是罷工後的情緒影響，但航空業人員有這樣的發言確實不妥，應該要從乘客角度去思考，後續將請長榮公司提供相關資料、調查報告，更重要的是要提供預防改善措施，了解公司在罷工後如何協助處理員工的情緒及關懷溝通，民航局會持續保持高度關注。

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關鍵字：長榮航空,長榮航空空服員,桃園市空服員職業工會,空服員罷工,長榮罷工

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