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影／幹部放話「電爆」長榮罷工叛逃者？工會轉述：她沒有霸凌意圖

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▲▼空服員工會針對網路霸凌事件回應。（圖／記者呂佳賢攝）

▲工會代表強調，要「電爆」中途跳船的空服員截圖是有心人士盜用照片。（圖／記者呂佳賢攝）

記者彭懷玉／台北報導

長榮空服員罷工才剛落幕，但網路流傳桃園市空服員職業工會郭姓代表在LINE群組放話，要「電爆」中途跳船的罷工空服員。對此，工會今（8日）11點召開記者會，秘書長鄭雅菱表示，網路上有許多冒用暱稱和頭像的問題，有實際詢問過郭姓空服員，她表示並沒有任何霸凌意圖，希望各界不要過多揣測，以免造成勞資關係間的傷害，目前截圖出現的時間還在詳細調查中。

該截圖是否是郭姓空服員在群組的line對話截圖？工會閃爍其詞，並未正面回應，「問過本人，她並沒有霸凌意圖也不會有實際的霸凌行為。」在場媒體提問，是否試過要撥打電話給該帳號確認真偽，鄭雅菱依舊沒有正面回應。

鄭雅菱表示，網路上出現許多冒用頭像和暱稱的消息，希望網友不要受到這些截圖影響或多做討論，也會約束會員不要出現霸凌行為，同時呼籲長榮航空不要因網路謠言，對郭員懲處。

請繼續往下閱讀...

▲▼空服員工會針對網路霸凌事件回應。（圖／記者呂佳賢攝）

▲桃職工會秘書長鄭雅菱針對網路霸凌事件回應。（圖／記者呂佳賢攝）

另外，針對三寶，鄭雅菱指出，2080份的三寶，第一天已領回將近800本，未來持續加速發放，月中將會召開會員代表大會，針對罷工中途跳車者進行評估，考慮是否進行除名。

PTT八卦版7日流傳長榮空服員間LINE群組的3張對話截圖，一名疑似工會會員代表的「嫣」，在群組發表霸凌言論，她在對話中狠嗆「我一定電啊，我們在外面曬17天，爭取到的他們都有欸」、「不電落跑的電誰」、「沒交三寶的就算了，中途跳船的，電爆」。 群組裡頭有成員分享一張大頭貼照片，有人問這是誰？「嫣」不滿指出，「Entree要被加料的人」，更稱「80列車已啟程」。

▲▼PTT上流傳空服員工會代表疑似霸凌的發言截圖。（圖／翻攝自PTT）

▲PTT上流傳空服員工會代表疑似霸凌的發言截圖。（圖／翻攝自PTT）

該些截圖被PO上網後，引來爭議，有網友說，「心態扭曲了呀？」、「勞工團結就是笑話，自己人背刺自己人」、「秋後算帳開始了」。 對此，鄭雅菱7日晚上便向媒體澄清，應該是誤會，是有人冒用郭姓幹部的照片當頭像，在Line上發表爭議言論。而長榮8日上午則回應，長榮空服罷工後的相關事宜，包含這起案件，公司目前正在開會討論中，有結論後才會進行後續。

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關鍵字：長榮航空,長榮罷工,航空快訊

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