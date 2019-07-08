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長榮求償5.78億「連幹部一起告」　工會接招：你不放下棍子我也不妥協

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▲▼ 長榮罷工落幕。（圖／記者蔡玟君攝）

▲面對長榮提告要求賠償損失，工會今回應將籌組律師團應戰，圖為罷工落幕當天。（圖／記者蔡玟君攝）

記者黃凱翊／綜合報導

長榮航空空服員罷工17天，依據長榮航空重大訊息公告，自6月20日至7月7日累計營收損失估計達新台幣30.2億元，長榮日前以工會理事長及全體理監事作為被告，對工會提告「非法罷工」並附帶民事賠償，長榮航空今(8日)明確表示，即便罷工結束「也不撤回」，沒結果不會喊停。桃園市空服員職業工會8日則在臉書上回應，「本次罷工完全合法」，強調將會「籌組律師團，全面應戰」。

長榮航空表示，自6月20日至7月7日總計取消681個航班(來回以一航班計)，累計營收損失估計達新台幣30.2億元，將在下半年度衝刺營運，以期將罷工期間損失彌補回來。針對公司的損失，長榮航空在6月21日委託律師前往台北地方法院，按鈴控告桃園市空服員工會正、副理事長及全體理監事，律師表示，長榮主要將針對設立勞方提出「勞工董事」不屬於協調事項，因此提出非法罷工告訴，並請求一天3400萬的損害賠償。在罷工落幕後，長榮表示不打算撤回告訴，罷工17日期間總計求償5.78億元。

對於長榮航空的提告，桃園市空服員職業工會在臉書上貼出公告表示，長榮航空明確表示，即使罷工結束也不撤回「非法罷工」的告訴，還附帶民事求償，工會無法接受，並重申「本次工會完全合法」，提到勞資爭議處理法裡也保障了合法罷工的刑民事免責權。強調此次是在勞動部長許銘春、桃園市長鄭文燦見證下與長榮航空簽訂團體協約，對於長榮航空不願對工會幹部「放下棍子的作為」，工會表示不會妥協，未來除了持續深化工會組織外，也要「籌組律師團，全面應戰」。
 

工會聲明全文：

請繼續往下閱讀...

【0708工會說明】
一、三寶發回進度：
1. 昨日起（7/7）工會開始發還三寶，到晚間22:00 已發還800份，今日（7/8） 12:00將繼續發還三寶作業。

2. 請會員本人攜帶身分證件、『罷工行動會員證正本』前往罷工棚親領三寶。若無法於7/9 日17:00前領取，請務必自行向公司處理後續請假安排。

二、有關網路質疑工會幹部霸凌未參與罷工員工之言論，本會澄清如下：

1.桃園市空服員職業工會已於7/6和長榮航空公司簽訂團體協約，期待與公司建立新的勞資關係。面對其他部門員工，工會也希望彼此放下成見，互相尊重，未來朝勞勞相挺，促成更良好的勞動環境的方向做努力。面對未參與罷工、中途離開罷工之會員，工會將秉持愛、包容、尊重、溝通四大原則，不會徒生紛爭與事端，其會員資格之認定也將交由會員代表大會作決議。

2.針對工會幹部疑似霸凌組員之對話紀錄，工會澄清：

1)現在網路上有非常多冒用暱稱、圖像之發言，已經造成嚴重的誤會與撕裂；

2）工會已與郭姓幹部求證，本人並無霸凌意圖，也未回公司上班，意即所謂霸凌一事根本並未發生，子虛烏有。

3）現正謠傳長榮航空將郭姓組員停飛、轉任地勤，然而該員並未接獲長榮航空聯繫，本會也相信長榮航空有足夠的智慧，不會以未經查證的網路謠言，未發生的事實作為懲處當事人的理由，也請外界勿多做聯想與解讀。

三、 有關長榮航空提告工會，並要求高額賠償一事
長榮航空日前已對工會提告「非法罷工」，並附帶民事求償，在罷工結束後，長榮航空今明確表示，即便罷工結束「也不撤回」，沒結果不會喊停。

工會必須重申，本次罷工完全合法，勞資爭議處理法亦保障合法罷工之刑民事免責權，本會更在勞動部長許銘春、桃園市長鄭文燦見證下，與長榮航空簽訂團體協約，宣示雙方將朝新的、穩定的勞資關係發展。對長榮航空至今仍然不願對工會放下歧見，不願對工會幹部放下棍子的作為，本會亦不會妥協，未來將持續深化工會組織，籌組律師團，全面應戰。

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關鍵字：長榮罷工,長榮航空空服員,空服員罷工,罷工,長榮航空,工會,桃園市空服員職業工會

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