又有機師PO文曝光…送「特別餐」給反罷工者　長榮證實：即刻停飛

▲網路又瘋傳長榮機師貼文要空服送「特別餐」給反罷工者。（圖／翻攝自批踢踢）

記者趙蔡州／綜合報導

長榮空服員罷工6日才剛落幕，不料7日網路就瘋傳一則消息，指稱空服員工會會員代表郭芷嫣在Line群組放話，要「電爆」那一些在中途跳船的罷工空服員；還有一名挺罷工的長榮機師在臉書發文，指稱要給反罷工的員工們送「特別餐」。對此，長榮公司證實確有此事，目前已啟動內部調查程序，由於事件涉及飛行安全問題，上述2人將暫時不安排飛行任務。

據悉，一名朱姓機師5日罷工期間在臉書PO文說，「我辛苦的妹妹們，現在抨擊你們的人，都記下來，以後記得有Special meal（特別餐）要送上」，下方則有空服員留言「我等著他們上來，我會好好的當adviser（指導）」。儘管機師迅速就刪除文章，但消息已在網路瘋傳，還有人截圖上傳批踢踢，引發軒然大波。

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▲批踢踢瘋傳空服員工會代表疑似霸凌的發言截圖。（圖／翻攝自PTT）

批踢踢八卦版7日也瘋傳「長榮空服員Line群組」的3張對話截圖，內容疑似是工會會員代表郭芷嫣在群組說出霸凌言論，她在對話中狠嗆「我一定電啊，我們在外面曬17天，爭取到的他們都有欸」、「不電落跑的電誰」、「沒交三寶的就算了，中途跳船的，電爆」等語。

針對機師的消息，長榮航空向《ETtoday新聞雲》證實有掌握相當證據，由於事件已經涉及飛行安全，因此暫時先不安排該名機師的飛行任務、正在積極調查中；至於郭女的截圖事件，考量郭女宣稱帳號被人盜用，加上此事件也牽扯飛安問題，因此已派人到警局報案，詳細情況正在持續釐清。

▼長榮航空暫將郭芷嫣改為地勤，等待調查結果出爐。（圖／記者張榮恩攝）